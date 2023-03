Brutto stop per il Messina Futsal, ribaltato in casa dall'ultima in classifica - Tempostretto

Il Messina Futsal si trovava avanti nel punteggio per 4-2 contro il Real Termini. Non basta la tripletta di Coppolino ad evitare la sconfitta

MESSINA – Il Real Termini compie l’impresa della 21ª giornata superando 6-5 i giallorossi al PalaMontepiselli. Il Messina Futsal si aspettava di festeggiare la terza vittoria consecutiva, ma avanti 4-2 nel secondo tempo ha subito la rimonta della squadra ospite offrendo certamente non la miglior prestazione.

Protagonisti nello schieramento locale scelto dal tecnico Mittelman, che non poteva utilizzare gli squalificati Malouk e Consolo, Everton, autore di un gol e due assist e Coppolino, autore di una tripletta. Il suo terzo gol del numero 7 giallorosso sembrava aver rimesso in corsa i locali sul 5-5. Ma una disattenzione difensiva è costata cara a capitan Fiumara e compagni che dopo 40 minuti di gioco subiscono una sconfitta pesante per il prosieguo del campionato.

Le vittorie del Lamezia in trasferta a Casali del Manco, e del Mascalucia in casa, il Città di Palermo osservava un turno di riposo, fanno sì che gli uomini del presidente Caratozzolo perdano la terza piazza. Adesso sono in quarta posizione nel girone H di Serie B a 34 punti; davanti Lamezia a 35, Mascalucia e Città di Palermo a 39. Per le prime tre al termine della stagione regolare sarà promozione diretta.

Messina Futsal – Real Termini 5-6

Buon inizio dei locali che sfiorano la rete con Costanzo e poi passano in vantaggio al 2′ quando Everton recupera palla e la serva a Coppolino che la deposita in rete a porta vuota. Per diversi minuti gestisce il Messina Futsal, sfiorando il raddoppio con Piccolo e Costanzo; mentre Fiumara tra i pali neutralizza i tentativi ospiti di Arbelo, Palimbo e Mantia. La porta locale resta inviolata fino al 13′, quando Lucchese con un bell’assist trova pronto a colpire Mantia. Sull’1-1 immediata reazione degli uomini di Mittelman che vanno a segno con Coppolino, bravo a liberarsi del marcatore con un potente destro a fil di palo riporta avanti i suoi. Non passa neanche un minuto e Fuschi sorprende la difesa e pareggia nuovamente. Un salvataggio di Cucinotta evita la beffa e nel finale una splendida triangolazione tra Everton e Gennaro porta quest’ultimo a segnare la rete del 3-2 che chiude il primo tempo.

Nel secondo tempo sembra in controllo il Messina Futsal, attento dietro Piccolo che evita probabilmente un gol, Fiumara si oppone ancora a Lucchese e Fuschi e al 4′, in ripartenza, Cucinotta serve Everton che finalmente riceve un assist e segna la rete del 4-2. I giallorossi forse si rilassano e quasi smettono di giocare, il Real Termini ci crede e rubando palla nella metà campo avversaria accorcia le distanze con Lucchese all’11’. Timida reazione dei locali al 14′ col tiro largo di Gennaro, poi Fiumara salva al 15′ su Fuschi, ma dal calcio d’angolo che ne segue Arbelo impatta sul 4-4. In confusione totale la formazione di Mittelman che subisce la rete, da schema su punizione dal limite, di Lucchese, l’allenatore messinese chiede time out e praticamente per i cinque minuti finali il Messina Futsal giocherà con Coppolino portiere di movimento.

Tanto giro palla per i locali e al 17′ occasione per Costanzo, ma la palla si perde sul fondo. Un minuto dopo Coppolino, da portiere di movimento, con un gran destro segna la rete che rimette in corsa la sua squadra, ma passano pochi secondi e un’uscita insicura di Fiumara, che non fa sua la sfera che Lucchese passa a Palimbo, praticamente regalano il sesto gol agli ospiti. Nei secondi finali ancora uomo di movimento per il Messina Futsal che non riesce a tirare e anzi rischia il gol da centrocampo di Lucchese.

