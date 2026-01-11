Giovani democratici di Messina, Emanuele Borgia è il nuovo segretario provinciale

Eletti pure presidente e segretaria Gd. Hyerace: "Servono scelte politiche coraggiose su lavoro, sanità, diritto allo studio e sviluppo"

MESSINA – Si è svolto ieri il congresso provinciale della Federazione dei Giovani democratici di Messina, a Capo d’Orlando, presso la sede dell’associazione dei Circoli “Pio La Torre” dei Nebrodi. Ed è stato eletto Emanuele Borgia come nuovo segretario provinciale, dopo lo svolgimento dei congressi dei Circoli. In più, è stato riconfermato Gabriele Freni come presidente della Federazione provinciale dei Giovani democratici di Messina. La neo segretaria dei Gd della città di Messina è Hafsa Ennekkar.

Così il neo segretario: “Assumere questo incarico è per me una grande responsabilità. Vogliamo rafforzare il ruolo dei Giovani democratici nel territorio, costruendo spazi di partecipazione reale per le ragazze e i ragazzi di tutta la provincia, con passione, impegno e attenzione ai bisogni delle nostre comunità.

Vogliamo che l’ondata positiva che è nata dall’elezione della segretaria nazionale Elly Schlein, che ha alimentato nuove energie nella giovanile, continui: siamo in campo per rappresentare tutta la nostra generazione”.

Le congratulazioni della segretaria cittadina del circolo dei Gd Messina Hafsa Ennekkar: “Auguri di buon lavoro al segretario appena eletto, sono certa che saremo capaci di lavorare in sinergia per offrire ai giovani una nuova stagione di partecipazione politica”.

Hyerace: “Servono scelte politiche coraggiose su lavoro, sanità, diritto allo studio e sviluppo”

A sua volta, Armando Hyerace, segretario provinciale del Pd Messina così si esprime: “Rivolgo i migliori auguri di buon lavoro al nuovo segretario provinciale dei Giovani democratici di Messina, Emanuele Borgia, e alla neo segretaria dei Gd della città di Messina, Hafsa Ennekkar. Viviamo una fase segnata da precarietà, spopolamento e da un evidente smarrimento di valori. In questo contesto il ruolo dei Giovani democratici è oggi fondamentale, non solo per il futuro del partito ma per quello della nostra comunità. Siamo di fronte anche a uno scenario internazionale drammatico, in cui tornano a prevalere la forza delle prepotenze e gli interessi economici sui diritti umani. Come emerso nel dibattito congressuale, non possiamo accettare che la vita di un bambino valga meno di un contratto. Questa crisi attraversa anche Messina e la sua provincia: servono scelte politiche coraggiose su lavoro, sanità, diritto allo studio e sviluppo, per offrire ai giovani una reale prospettiva di futuro. Sono certo che da questa nuova fase arriverà un contributo importante per rafforzare il Pd e costruire un’alternativa seria e credibile per il nostro territorio”.

Al Congresso hanno partecipato e sono intervenuti il segretario generale della Cgil Messina Pietro Patti, i segretari dei Circoli del Pd di Capo d’Orlando e Sant’Agata di Militello e i rappresentanti delle associazioni studentesche dell’Unione degli universitari e della Rete degli studenti medi. Ha concluso i lavori Marco Greco, segretario regionale dei Giovani democratici siciliani.