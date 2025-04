Buca “killer” sul viale Europa. L’incidente del 2 aprile “colpa della strada dissestata”

Riceviamo e pubblichiamo la precisazione da parte dell'avvocata Gatto in merito all'incidente del 2 aprile sul viale Europa

MESSINA – Ci scrive l’avvocata Maria Concetta Gatto. “Sono il legale della signora che ha subito l’incidente il 2 aprile 2025, sul viale Europa, determinato dal dissesto del manto stradale, che si sarebbe potuto evitare se non fosse per l’incuria dei nostri amministratori locali. Vorrei solo precisare che la dinamica che viene riportata nell’articolo “Buca “Killer” sul Viale Europa: un ferito. Il sindaco intervenga” non è corretta e tengo a precisare per dovere di cronaca quella che è la giusta dinamica dei fatti”.

Ecco quanto scrive l’avvocata: “La signora, mentre era in procinto di salire sulla propria autovettura per recarsi al lavoro, veniva investita da un motociclo che per evitare l’impatto contro un tir, che aveva arrestato bruscamente il mezzo proprio a causa delle profonde buche, sterzava e deviava la corsa prendendo in pieno la “malcapitata” riportando gravi lesioni”.

“Vorrei solo aggiungere che è l’ennesima tragedia sfiorata, nonostante l’amministrazione comunale fosse stata informata circa una settimana fa della grave situazione riguardante proprio il dissesto del manto stradale del tratto di strada quasi dirimpetto all’ospedale “Piemonte”, e nonostante l’intervento dei vigili urbani di qualche giorno fa. Intervento cui seguiva la riparazione del tratto stradale che veniva effettuata in maniera inadeguata, causando seri problemi alla circolazione e con gravi ripercussioni all’incolumità pubblica”.

