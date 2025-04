Buche, “il sindaco revochi all’Amam la manutenzione delle strade”

La proposta del gruppo "Rispetto Messina". E l'impegno a rimediare da parte di Basile: "22 milioni di euro per gli interventi"

MESSINA – “Affidamento all’Amam del servizio di manutenzione e interventi per tutta la rete viaria cittadina. Mesi fa avevamo criticato la decisione presa dalla Giunta Basile. E avevamo definito tale provvedimento una autentica “beffa”, perché veniva adottato nel periodo in cui era emersa l’incapacità gestionale della stessa partecipata del servizio idrico integrato, con disservizi prolungati nel tempo”. Così il gruppo di Iniziativa e Resistenza civica “Rispetto Messina”. Il gruppo chiede la revoca all’Amam delle manutenzione delle strade. E si appella al sindaco affinché prenda questa decisione.



Continua “Rispetto Messina”: “Avevamo pure evidenziato come l’Amam, non avendo a disposizione personale sufficiente per poter svolgere questo nuovo servizio, si sarebbe rivolta a ditte esterne private. E ciò nel segno di quella esternalizzazione di molti servizi comunali che è stato e continua ad essere il “codice identitario” della precedente e dell’attuale gestione politico-amministrativa della città.

A distanza di tempo, alla luce di quello che si va verificando, e che è sotto gli occhi di tutti, trovano conferma le perplessità ed i dubbi che avevamo espresso. Difatti i principali assi viari della città, a causa di una non adeguata manutenzione della sede stradale, si sono trasformati in strade groviera con buche e crateri. E con grave rischio per chi vi transita. Così come va denunciata la situazione indecente che si verifica ad ogni acquazzone, con l’allagamento di strade e sottopassi”.

Basile: “Per le strade 22 milioni di euro”

Il sindaco di Messina, Federico Basile, intervistato sull’argomento buche stradali da Tempostretto, ha annunciato che il Comune interverrà in emergenza per risolvere le criticità che si sono create soprattutto dopo le piogge dei giorni scorsi. Il primo cittadino ha anche chiarito che serve un lavoro strutturale di rifacimento del manto stradale in diverse zone della città. E, per raggiungere questo obiettivo, saranno impegnate risorse per 22 milioni di euro.

Nell’ottobre 2023, il sindaco e il vicesindaco Mondello calcolavano in almeno 80 mln di euro la cifra indispensabile per rifare gli asfalti a Messina.







