Messina, Basile sulle buche: “Rifaremo tutto il manto stradale con 22 milioni di euro” VIDEO

Le segnalazioni dei cittadini aumentano. Il sindaco risponde: "Le piogge hanno riaperto quelle già chiuse. Le ripristineremo in emergenza, poi intervento strutturale"

MESSINA – Un tema caldo, ma quasi secolare per Messina, è quello delle buche stradali. Negli ultimi giorni, anche a causa della grande quantità di pioggia caduta sulla città, se ne sono aperte a decine in ogni strada, da nord a sud, alcune anche di grandi dimensioni (come quella “killer” di fronte all’ospedale Piemonte). Un problema non da poco, che mette a rischio gli automobilisti e i motociclisti e può causare danni alle persone e alle cose.

22 milioni per rifare il manto stradale

Sulla questione è intervenuto ai microfoni di Tempostretto il sindaco Federico Basile: “Non si tratta di stemperare le polemiche, ma è chiaro che le buche in città ci sono sempre state perché questa città non ha mai avuto una manutenzione del manto stradale. Abbiamo iniziato un paio di anni fa con un programma straordinario. Abbiamo rifatto tante strade. Ricolmare la buca non significa risolvere il problema. Se la città ha tante buche deve essere rifatto l’asfalto, non bisogna solo chiudere perché è chiaro che quando poi arrivano piogge torrenziali, come quelle dei giorni scorsi, ci ritroviamo con quelle già aperte e quelle che si riaprono. Si sono programmati oltre 22 milioni di euro che abbiamo già destinato a rifare tutti i manti stradali”.

“Ripristiniamo in emergenza le buche riaperte”

Ma Basile ha anche aggiunto: “Mi rendo conto che il problema generato dalle ultime piogge, importanti come quantità, hanno aperto buche già chiuse. Ora stiamo lavorando per ripristinare in emergenza un qualcosa che poi diventerà strutturale”. Un obiettivo che l’amministrazione ha programmato anche con il contratto di servizio Amam, a cui è stato dato il compito della manutenzione stradale, e con le interlocuzioni con OpenFiber, che trasversalmente lavorerà in molte zone della città per sistemare i cavi per la fibra ottica. Basile ha spiegato: “Sono due aspetti della stessa medaglia. OpenFiber continua a creare disagi che vanno ricolmati in tempi diversi; Amam fa quello che faceva il Comune, ma anche in una situazione particolare, visto che la pioggia ha riaperto buche su cui si era intervenuti tamponando. Per tutto questo dobbiamo lavorare strutturalmente con quei 22 milioni”.

