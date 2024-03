Bullismo, il questore di Messina emette due ammonimenti a minorenni

Per la prima volta in provincia applicato il decreto "Caivano" anche a un minore di 14 anni. Un avviso orale a un diciassettenne

MESSINA – Nell’ambito delle azioni di contrasto al disagio e alla violenza giovanile della Polizia di Stato, il questore ha emesso due distinti ammonimenti “per bullismo” nei confronti di altrettanti minorenni, rispettivamente di 13 e 14 anni. Per la prima volta in questa provincia, viene dunque attuato il provvedimento monitorio anche nei confronti di ragazzi con meno di 14 anni, novità quest’ultima recentemente introdotta dal “decreto Caivano”.

Tali misure di rigore scaturiscono dall’attività istruttoria compiuta dalla Divisione Anticrimine della Questura di Messina in seguito alla denuncia fatta da un genitore per le plurime condotte di violenza subite in ambito scolastico dal proprio figlio, anch’egli minorenne. Vicende gravi e perduranti al punto da costringere il ragazzo a cambiare scuola per timore di ulteriori vessazioni.

La novella, che corrobora le prerogative del Questore quale Autorità provinciale di Pubblica sicurezza, prevede anche l’irrogazione da parte del Prefetto di una sanzione amministrativa, da 200 a 1000 euro, nei confronti di quegli esercenti la responsabilità genitoriale che abbiano omesso gli obblighi educativi e di vigilanza dei minori autori delle condotte censurate.

Sempre nell’ambito delle novità introdotte dal “Decreto Caivano”, il Questore di Messina – su segnalazione del Commissariato di Sant’Agata di Militello e successivamente della Compagnia carabinieri di Mistretta – ha emesso il provvedimento dell’avviso orale nei confronti di un diciassettenne, strumento questo già previsto da tempo ma la cui utilizzabilità, con l’entrata in vigore della citata novella normativa, è stata estesa ai minori di 18 anni.