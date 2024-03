Buon pari per l’Unime in emergenza contro il Cus Palermo

Nonostante le assenze nel sette base alla fine arriva un punto contro la seconda. Decisivi Cusmano, 4 reti, e Mantineo che firma il pari finale

PALERMO – Limita i danni l’Unime alla cittadella palermitana dove sfidava la seconda in classifica del girone con ancora Lupeji e Vinci assenti per infortunio. Dopo un buon primo quarto gli uomini di coach Misiti hanno subito il ritorno dei padroni di casa, ma i locali non sono mai scappati. Ottima prestazione tra le file universitarie peloritane di Cusmano, quattro reti per lui, nonostante una settimana in cui non si è potuto allenare al meglio, la rete finale che vale il 9-9 e il punto in classifica la realizza Giovanni Mantineo, nell’immagine in evidenza, che era rientrato in una partita ufficiale appena la settimana scorsa ed è già stato decisivo nell’ultimo quarto.

Ottimo pareggio viste le premesse in una partita molto combattuta. Un buon punto in esterna che muove la classifica dell’Unime, ore a quota 17 punti, mantenendo il passo con le altre che si contendono le posizioni che regalerebbero i playoff a fine stagione. Imprendibile sembra ormai Muri Antichi a quota 27, ma Palermo seconda resta a 21. “Brava tutta la squadra, un buon punto per ripartire ma ora bisogna ricominciare a vincere” è stato il commento del direttore sportivo dell’Unime Sergio Naccari. Quale occasione migliore se non la prossima giornata, la 12ª sabato prossimo 16 marzo, quando l’Unime ospiterà l’Ortigia alla piscina scoperta della Cittadella Sportiva Universitaria.

Cus Palermo – Ssd Unime 9-9

Il match si apre con la rete di Cusmano, dopo diversi minuti l’ex della sfida Claudio Geloso pareggia per il Cus Palermo. Ma gli universitari peloritani tornano avanti grazie alle reti di Longo e Giacoppo che provano ad allungare sull’1-3. Nel secondo quarto si riporta sotto Palermo con la rete in superiorità di Bodoroczki, per diversi minuti nessuna delle due squadre riesce a segnare e dentro gli ultimi due minuti l’altro ex Raineri, in superiorità, e ancora Geloso firmano i due gol che valgono il sorpasso in un quarto senza reti per l’Unime.

Il terzo quarto è il più combattuto, dopo i primi tre minuti in cui le due squadre non muovono il punteggio coach Misiti chiama time out per sfruttare al meglio una superiorità numerica in favore dei suoi che D’Angelo trasforma e poco dopo Cusmano ancora in superiorità ribalta la sfida (4-5). Occhione su rigore rimette il Cus Palermo in parità, mentre Raineri in superiorità li riporta avanti. Espulsione per Giovinazzo con Giacoppo che segna nuovamente la rete del pareggio ospite (6-6), ma Messina dopo essersi salvata dall’inferiorità numerica subisce ancora una rete di Occhione ad un minuto dalla fine.

L’ultimo quarto si apre con i locali avanti 7-6, ma ci pensa Cusmano a riequilibrare la sfida. Raineri a questo punto fa una cosa buona e una cattiva, prima segna la rete dell’8-7, poco dopo però concede rigore all’Unime con Cusmano che segna la sua quarta rete di giornata (8-8). Tocca poi al mancino peloritano fare visita al pozzetto e appena ne esce Pasotti finalizza l’azione offensiva con la rete del nuovo sorpasso 9-8. Ci pensa poi Mantineo quando mancano tre minuti e mezzo alla fine a segnare la rete che varrà il pari finale, anche se in quel momento il pallanuotista che ha esordito settimana scorsa dopo un infortunio non poteva saperlo. Nel finale nonostante le superiorità che fioccano da entrambi i lati della vasca le due squadre non vanno più a segno.

Tabellino

Parziali: 1-3, 3-0, 3-3, 2-3.

Superiorità: 3/14, 3/9. Rigori: 1/1, 1/1.

Arbitro: A. Carrer.

Cus Palermo: Consiglio, Scontrino, Geloso 2, Allali, Occhione 2, Mineo, Pasotti, 1, Bodoroczki 1, Puleo, Giovinazzo, Caviglia, Raineri 3, Patternò, Carabillò.

Coach: Gaetano Occhione.

Ssd Unime: Di Mauro, Sollima, Mantineo 1, Longo 1, Sarno, Sciabà, Cusmano 4, Giacoppo 2, Milana, Bonansinga, D’Angelo 1, Cama, Caliri.

Coach: Francesco Misiti.

Immagine in evidenza di Alessandro D’Angelo

