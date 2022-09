Buon test per l'Alma contro Catanzaro. Buzzanca: "Ho visto quanto chiesto" - Tempostretto

26 punti di media per ogni quarto, coach Buzzanca al termine del test: "Non è stata una prestazione brillante, ma è normale in questa fase"

PATTI – L’amichevole tra l’Alma Patti Basket e il Centro Basket Catanzaro, che ha visto le squadre impegnate in Sicilia al PalaSerranò, è stato un buon test per le cestiste allenate da coach Mara Buzzanca. Patti ha condotto l’allenamento congiunto con 26 punti di media a quarto, tabellone che veniva azzerato comunque ad ogni sirena.

“La squadra stasera doveva trovarsi in attacco e scaricare le gambe pesanti – ha dichiarato al termine dell’incontro coach Mara Buzzanca -. Non è stata una prestazione brillante, ma è normale per questa fase della preparazione. Prima della gara ho chiesto alla squadra di farmi vedere più collaborazione in attacco e ho ricevuto le giuste risposte”.

Saranno da valutare dopo l’incontro le condizione fisica di Cinzia Armenti, costretta a fermarsi per un risentimento all’inguine. Da oggi, lunedì 19 settembre, Alma Basket di nuovo al PalaSerranò per preparare la partecipazione al Trofeo Moretti (partenza sabato verso Milano) quadrangolare in cui le pattesi affronteranno Sanga Milano, Savona e Costa Masnaga.