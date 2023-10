Buona la prima a Messina del Filari Tennis in Serie A2 - Tempostretto

Il circolo tirrenico ha superato per 4-2 il Tc Piazzano. Sfida indirizzata dopo i singolari con i tre successi di Tiffon, Castelnuovo e Caratozzolo

MESSINA – Il Filari Tennis ha iniziato con una vittoria per 4 a 2 contro il Tc Piazzano di Novara il proprio cammino nel campionato maschile di Serie A2 di tennis. La formazione tirrenica, sede a Rometta e circolo a Venetico, si è imposta sul veloce della Cittadella Sportiva Universitaria, impianto designato per le sfide casalinghe, grazie ai successi di Castelnuovo e Tiffon, in singolare e insieme in doppio, e fondamentale è stata anche la vittoria individuale di Alberto Caratozzolo in rimonta.

Nel roster del Filari, a disposizione del capitano Angelo Giacobbe, figurano anche gli stranieri, presente solo uno di loro alla partita di domenica scorsa, Titouan Droguet, francese numero 164 del ranking mondiale recentemente dopo aver passato le qualificazioni ha raggiunto il secondo turno degli Us Open superando l’italiano Musetti al quinto set. Insieme a lui anche Dominik Palan tennista ceco numero 294, il belga Raphael Collignon con una classifica di 298 e gli spagnoli Martin Tiffon numero 440 e il connazionale Adria Soriano Barrera numero 499.

Tra gli italiani completano il roster Luca Castelnuovo classifica 2.3 e numero 670 del ranking mondiale, Federico Serena (classifica italiana 2.5), Alberto Caratozzolo (2.6 e vivaio), Marco Maiorana (2.7 e vivaio), Francesco Conti (3.1 e vivaio), Darko Hitrec (4.1 e vivaio), Christian Giacobello (4.1 e vivaio), Daniele Pino (4.2 e vivaio), Domenico Mezzatesta (4.3 e vivaio).

Tc Filari Rometta – Tc Piazzano Novara 4-2

Il Filari parte subito bene vincendo tre singolari su quattro, sconfitto solo Francesco Conti tra i locali, ma è di fondamentale importanza la vittoria di Caratozzolo che dopo aver perso il primo parziale contro Zapelli ha ribaltato la situazione vincendo un tiratissimo secondo parziale al tiebreak chiudendo poi al terzo e decisivo set. Sul punteggio globale di 3-1 il Filari ha affrontato i doppi con un po’ più di serenità vincendo nettamente con la coppia più forte e conquistando il quarto punto utile per la vittoria.

Luca Castelnuovo – Simone Massellani 6-2 6-1

Alberto Caratozzolo – Alessandro Zapelli 2-6 7-6(2) 6-4

Martin Tiffon – Edgar Parizzia 7-6(2) 7-6(2)

Francesco Conti – Fabio De Filippis 1-6 6-7(5)

Tiffon/Castelnuovo – Zapelli/Erbetta 6-0 6-2

Caratozzolo/Conti – Parizzia/Massellani 3-6 5-7

Comincia con tre punti il cammino del Filari che adesso proseguirà il cammino nel girone 3 in trasferta contro il Tennis Modena l’8 ottobre superficie di gioco sintetico, il 15 ottobre sfida in casa contro il Team Avino di Napoli. La domenica successiva 22 ottobre sfida romana contro l’Eur Sporting Club su terra rossa e a distanza di sette giorni il 29 ottobre l’ultima in casa contro i leccesi del Ct Maglie. Seguirà infatti il 12 novembre l’ultima di stagione regolare in trasferta contro Canottieri Padova, i tirrenici saranno ospitati sui campi in terra rossa, e nell’ultimo turno previsto per il 19 novembre il Filari osserverà il turno di riposo.

Classifica girone 3:

Eur Sporting Club, Canottieri Padova, Filari Tennis 3 punti

Tc Piazzano, Ct Maglie, Team Avino 0 punti

Tennis Modena 0 punti (non ha giocato)

Ricordiamo che le prime tre al termine del girone accedono ai playoff, mentre quarta e quinta sono salve e accedono alla prossima Serie A2. La sesta gioca i playout, mentre la settima classificata retrocede direttamente.

