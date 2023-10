Buona la prima per il Team Scaletta, tris al Meta Catania - Tempostretto

Le messinesi vanno in svantaggio ma nel corso della gara fanno valere la loro maggior esperienza. Di Pensabene, Firrincieli e De Gaetano le reti

MESSINA – È stato un match ricco di emozioni, quello che ha visto protagoniste al “Pala Mili” Team Scaletta e Meta Catania. Partita inaugurale del campionato femminile di Futsal di Serie B nel Girone D. Una sfida in cui nel primo parziale la Meta Catania, squadra neopromossa, ha tenuto il comando delle operazioni non concedendo occasioni alle padrone di casa. Il primo tempo si è infatti chiuso sullo 0-1 con la rete di Battiato, ma il passivo per capitan Segreto e compagne poteva essere maggiore.

Brave a reagire nella ripresa le scalettesi che hanno ribaltato il risultato contro l’ex Musumeci e si sono aggiudicati i primi tre punti del campionato. Le reti sono state firmate da Pensabene dalla distanza, Firrincieli sotto porta e De Gaetano brava ad andare in pressione sul portiere di movimento Musumeci nei secondi finali e blindare il risultato. Prossimo appuntamento da preparare la prima trasferta sul campo difficilissimo della Woman Napoli, in programma domenica 22 ottobre alle ore 16.

Team Scaletta – Meta Catania 3-1

In avvio, la prima a provarci è Pensabene, destro che però termina di poco a lato. Risposta Meta con l’ex Musumeci, il destro è controllato da Arrigo che respinge. Ancora Meta con Todaro che intercetta un passaggio orizzontale e calcia di prima intenzione, sempre Arrigo brava a respingere. Doppia risposta di Arrigo poco dopo, prima su Musumeci ispiratissima, e poi, a pochi passi dal goal, riesce a deviare la conclusione di Scivoletto. Team Scaletta che torna a farsi vedere con De Gaetano, destro in allungo che però incoccia Giuffrida in uscita. Ancora De Gaetano, stavolta in cerca dell’assist giusto per Cusumano ma Giuffrida devia quel tanto che basta per concedere solo l’angolo. Nel momento di maggiore pressione delle ospiti, arriva il goal che sblocca il match con Battiato, da azione di rimessa, che trova un destro preciso che non lascia scampo ad Arrigo.

Ancora Meta in avvio di ripresa con Li Noce, Firrincieli di testa mette in angolo la conclusione. Pensabene, lancio lungo per De Gaetano, la numero 18 aspetta il rimbalzo giusto e calcia ma ottima la risposta di Giuffrida. Ancora Giuffrida protagonista, stavolta sulla conclusione di Loiacono. Meta che perde via via campo, ma cerca di rendersi pericoloso con Scivoletto, in azione di pivot, si gira ma conclude fuori. L’azione più ghiotta arriva per la Meta Catania a sei dalla fine, non si intendono Arrigo e Loiacono, Li Noce intercetta e calcia di prima intenzione, ma non trova la porta. Salgono i giri del motore del Team Scaletta, Marchetta dribbla quasi tutta la difesa, calcia, ma trova una deviazione che le nega il goal. È solo rimandato però, dal corner che nasce, la palla arriva a Pensabene che esplode il suo destro che fulmina Giuffrida e vale il goal del pari. Ancora Pensabene protagonista a due e trenta dalla fine, lancio lungo dalla metà campo, Giuffrida non blocca la sfera ed è abilissima Firrincieli a mettere la punta per il goal del vantaggio. Grande azione da rapace del goal per Firrincieli che torna a segnare dopo oltre un anno. Meta Catania che tenta il tutto per tutto, inserimento di Musumeci come portiere di movimento, ma in un’azione di corner per le ospiti, Arrigo recupera palla e calcia, traiettoria che sembrerebbe comoda per Musumeci da recuperare ma si infila De Gaetano, le strappa il pallone dai piedi e chiude il match per il definitivo 3-1.

Articoli correlati