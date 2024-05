Le nuotatrici dell’Unime Arcudi, Raffa e Ferrara sotto il limite per gli Italiani

Alla prima prova in vasca lunga alla Cittadella, nonostante condizioni meteo difficili, arrivano buoni crono anche da atleti Swimblu e Power Team

MESSINA – Alla piscina scoperta della Cittadella Sportiva Universitaria si sono svolte le prime gare in vasca lunga per le società della Sicilia Orientale, erano presenti squadre da Messina, Catania, Siracusa e Ragusa che si sono sfidate oltre che contro il cronometro anche con le condizioni meteo non proprio ottimali visto che si gareggiava all’aperto. Nonostante questo sono arrivati dei buoni risultati in particolar modo dalla formazione di casa della Ssd UniMe.

Il direttore generale Sergio Naccari ha organizzato al meglio possibile la manifestazione, non potendo controllare il meteo, che si è svolta in tre sessioni dal venerdì pomeriggio al sabato pomeriggio, mentre il responsabile tecnico Diego Santoro ha seguito le prestazioni degli oltre 50 atleti universitari presenti. Tra i partecipanti anche una ventina da Milazzo con la Swimblu e 15 per la Power Team seguiti dal tecnico Luca Bombaci.

Pass nazionali per le nuotatrici Unime

Buoni riscontri per le atlete dell’Unime con Emma Arcudi che continua la sua stagione ad alti livelli staccando già due pass per i campionati italiani di categoria di agosto a Roma. La nuotatrice reggina si è migliorata nei 100 farfalla e ha nuotato sotto il tempo limite nei 100 stile libero. La compagna Sabrina Ferrara ha nuotato sotto il limite nei 100 farfalla ma non ha stabilito il suo record stagionale, non era comunque questa la sede per cercare i personali essendo la prima prova tempi della stagione estiva, una tappa di passaggio verso appuntamenti più importanti. Ottimo risultato ottenuto da Silvia Raffa che nei 100 rana migliora due secondi sul proprio tempo di iscrizione e stacca il pass per Roma, la ranista dell’UniMe negli ultimi mesi sta crescendo molto.

Buone prestazioni sono arrivate anche da Giorgia Iaria, classe 2007, che è andata vicina ai tempi limite nei 50 e 100 farfalla e 100 stile libero ma per la sua categoria Cadette le maglie dell’ammissione sono più strette. In buona forma è apparso anche Antonio Bavastrelli che ha dominato i 400, 800 e 1500 stile libero insieme a lui anche il compagno più giovane Gabriele Molonia ha mostrato una buona condizione chiudendo mai troppo distante da Bavastrelli.

Gli altri risultati dei messinesi

Tra le mamertine della Swimblu soliti buoni crono per Sofia Perdichizzi, sia velocità che fondo a stile libero, Giorgia Di Mario, nelle gare più faticose, e Martina Zaccone, che a livello di piazzamenti deve lottare con le ragazze dell’Unime nelle gare veloci a stile libero e farfalla. Al maschile si mette in luce Salvatore Calderone e anche il più piccolo Christian Calderone. Per la Power Team Gianmarco Grifò si conferma tra i migliori in Sicilia nella farfalla e nelle distanze veloci. Buoni tempi anche per il compagno Riccardo Sidoti nel dorso e sempre nella velocità sui 50 e 100 metri.