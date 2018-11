"Cimitero di Castanea: aperto solo un cancello. De Luca non ha tutti i torti"

L'1 e il 2 novembre giorni di festa, per raggiungere il colle dove riposano i nostri cari che godono di un panorama mozzafiato, è stato istituito il senso unico, anche non rispettato perché vista la folta nebbia sicuramente la polizia municipale ha avuto difficoltà a salire ma viabilità a parte, che era abbastanza fluida questa mattina alle 11.30, e le automobili ben parcheggiate sul lato destro della carreggiata, la sorpresa è stata trovare il primo cancello del camposanto chiuso! Premetto che l’area cimiteriale si estende su tre aree, con relativo accesso alla stata principale da un cancello, e le stesse fra loro, all’interno, per essere attraversate hanno più scalini. Pioviggina e prima di compiere il mio rito chiedo al custode lumi. Lo stesso riferisce che il dirigente di zona ha dato queste disposizioni. Chiedo se un diversamente abile ha necessità di accedere cosa deve fare e lo stesso, garbatamente, riferisce che a richiesta aprono per “il diverso”, lascio a voi le dovute considerazioni. Esco, chiamo la centrale operativa dei vigili il “771000”, accolgono la segnalazione e mi suggeriscono di chiamare la sezione cimiteri. Telefono. Il centralinista, dall’altra parte, mi comunica che non ci sono superiori e dopo aver esposto la mia segnalazione chiede a un certo sig. “Pippo”, che risposta darmi. Infine aggiunge che oggi nessuno dei superiori è in servizio e che domani si provvederà! Ma è cosa logica in queste due giornate di grande afflusso tenere chiusi i cancelli secondari? Non conosco le normative relative alla sicurezza, della protezione civile, dell’abbattimento delle “muraglie” e non barriere architettoniche ma, il buon senso si, questo è il minimo e devo dire che il Sindaco non ha proprio tutti i torti quando afferma che la “macchina amministrativa” è affidata in mani mediocri.

Mail inviata dal dottor Giovanni Quartarone