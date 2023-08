Bus, dal 21 agosto cambia il percorso dello Shuttle per i lavori in Corso Cavour - Tempostretto

Ecco le variazioni a Messina fino al primo settembre comunicate da Atm e che riguardano pure altre linee

MESSINA – Bus: il prossimo 21 agosto scattano modifiche al percorso dello Shuttle e di altre linee. Per via dei lavori che interesseranno fino al primo settembre Corso Cavour, l’azienda dei trasporti locale ha disposto le variazioni dei percorsi di alcune linee urbane.

Gli interventi manutentivi alla sede stradale, deliberati dalla giunta municipale del Comune di Messina, si riferiscono al miglioramento della sicurezza e all’estensione della pista ciclabile. Dalle ore 7 del 21 agosto alle 16 del primo settembre prossimi entreranno in vigore i provvedimenti viabili che riguardano Corso Cavour (tra la Via Tommaso Cannizzaro e il Viale Boccetta. Pertanto sarà vietato il transito veicolare nella corsia riservata ai mezzi di trasporto pubblici.

Le variazioni

Ecco i dettagli delle modifiche disposte da Atm Messina: gli autobus delle linee N. 1 – 18 – 19 – 25 – 26 – 29 – 30 – 31 – 32 in direzione di marcia Sud-Nord, giunti in via Tommaso Cannizzaro, proseguiranno lungo via Garibaldi e successivamente riprenderanno il percorso regolare.

I bus delle linee N. 17 – 33, in partenza dal Cavallotti, arrivati in via Tommaso Cannizzaro, proseguiranno verso via Garibaldi, viale Boccetta, via Garibaldi (altezza Nettuno), Corso Cavour, Viale Boccetta e poi riprenderanno il percorso regolare.

I mezzi della linea N. 37 in direzione Sud-Nord, in corrispondenza di via Tommaso Cannizzaro imboccheranno via Cesare Battisti, e proseguiranno per via Garibaldi, Viale Boccetta, via Garibaldi (pressi Nettuno) e infine riprenderanno il percorso regolare.