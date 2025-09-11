 Bus nella scarpata a Ucria, come stanno i passeggeri

Bus nella scarpata a Ucria, come stanno i passeggeri

Alessandra Serio

Bus nella scarpata a Ucria, come stanno i passeggeri

giovedì 11 Settembre 2025 - 15:55

L'incidente lungo la Ss 116 Capo d'Orlando- Ucria, prima ipotesi sulle cause

UCRIA – Tanta paura ma nessuna seria conseguenza per i 4 passeggeri e l’autista del bus di linea che stamane è precipitato nella scarpata, nei pressi di Ucria, lungo la statale 116 Capo d’Orlando- Randazzo.

Mentre procedeva in direzione Catania il mezzo ha divelto la barriera laterale precipitando diversi metri in fondo alla scarpata. Sul posto i Vigili del Fuoco e il 118 che hanno recuperato i malcapitati, che se la sono cavata con lievi escoriazioni.

La Ss 116 è stata temporaneamente chiusa al traffico per consentire le operazioni di messa in sicurezza e recupero del mezzo.

I carabinieri lavorano ora alle cause dell’incidente, non si esclude il malore

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

Cantieri fantasma, la precisazione del legale: “Gerbino estranea ai fatti”
Messina. Premiati i bagnini protagonisti di salvataggi in mare
Max Pezzali raddoppia a Messina: concerto allo stadio anche il 2 luglio
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED