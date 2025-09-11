Bus nella scarpata a Ucria, come stanno i passeggeri

L'incidente lungo la Ss 116 Capo d'Orlando- Ucria, prima ipotesi sulle cause

UCRIA – Tanta paura ma nessuna seria conseguenza per i 4 passeggeri e l’autista del bus di linea che stamane è precipitato nella scarpata, nei pressi di Ucria, lungo la statale 116 Capo d’Orlando- Randazzo.

Mentre procedeva in direzione Catania il mezzo ha divelto la barriera laterale precipitando diversi metri in fondo alla scarpata. Sul posto i Vigili del Fuoco e il 118 che hanno recuperato i malcapitati, che se la sono cavata con lievi escoriazioni.

La Ss 116 è stata temporaneamente chiusa al traffico per consentire le operazioni di messa in sicurezza e recupero del mezzo.

I carabinieri lavorano ora alle cause dell’incidente, non si esclude il malore