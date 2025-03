Buzza Books, cos’è l’evento targato The Messineser tra borse di tela e libri usati

L'idea favorisce il riuso e la socializzazione attraverso lo scambio: ecco come funzionerà

MESSINA – A Messina giovani e meno giovani sono sempre più fan del riutilizzo e così le iniziative per lo scambio di oggetti, che diventano occasioni fondamentali anche per incontrarsi e socializzare, cominciano a moltiplicarsi. Dopo lo Swap, giornata dedicata al baratto sociale di abiti usati, che è stata un successo e sarà riproposta, arriva il Buzza Books, che come tema ha i libri e punta a richiamare a sé i tantissimi fan della lettura, che potranno quindi scambiarsi romanzi e storie, per arricchire le proprie librerie (e ci permettiamo di dire: le proprie vite).

Organizza The Messineser

A organizzare il Buzza Books è The Messineser, progetto creativo e rivista culturale nato nel 2022 e portato avanti da Salvo D’Arrigo, Alessandra Mammoliti, Giulia Cavallaro e tanti altri messinesi che ormai da tempo raccontano la città anche attraverso eventi artistici e culturali. E così è nata l’idea dello scambio di libri, che si terrà a maggio ma che intanto sta chiamando a raccolta i cittadini già adesso. Ma perché?

Come funzionerà

Perché il Buzza Books funzionerà così: all’evento si potrà acquistare una borsa di tela a un prezzo fisso, con un’illustrazione inedita. Poi si potrà riempirla con tutti i libri che riesci a farci entrare dentro, per portarli via gratis. Per funzionare, però, c’è prima un aspetto fondamentale da non trascurare: dove vengono reperiti i libri? Ed è questo l’appello lanciato ai messinesi. Partecipare è facile, basta guardare la propria libreria e scovare quei libri che hai già letto e che non vuoi più tenere. Invece di mantenerli nascosti a casa, si possono donare favorendo così il ricircolo e il riuso.

Dove lasciare i libri

The Messineser organizzerà una raccolta a marzo e una ad aprile, ma è possibile donare i libri anche portandoli al Caffè Letterario Volta Pagina (Strada San Giacomo, 13) durante i giorni di apertura del locale come co-working, dal lunedì al venerdì dalle 08.30 alle 16.30. O scrivere su Instagram alla pagina @buzzabooks o mandare una e-mail a buzzabooks.messina@gmail.com.