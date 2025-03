T-shirt, maglioni e tanto altro: curiosità per lo Swap in via San Giacomo

La prima parte dell'evento ha attirato tanti giovani. C'è tempo fino alle 22 tra arte, musica, bici e con protagonista il baratto di vestiti

MESSINA – Alla fine il giorno del primo Swap messinese è arrivato e in tanti hanno risposto presente. Alla prima parte dell’evento con al centro lo scambio di vestiti, all’insegna della moda sostenibile, del barato e del riutilizzo, hanno partecipato in molti, soprattutto giovani. Ma l’iniziativa proseguirà fino alle 22 al caffè letterario Volta Pagina di via San Giacomo 13, praticamente dietro al Duomo, con una lunga serie di attività che coinvolgono diverse realtà.

Allo Swap, infatti, si affiancheranno feste in maschera e laboratori di riuso tessile, la via degli artisti e spazio a bici e mobilità sostenibile a cura di Andy Pistone dalle 14 alle 18 e la sfilata “Trash to Trend” con diversi workshop dalle 18 alle 22. A partecipare saranno anche l’associazione Crescendo, il comitato degli artisti, e diverse altre realtà del territorio che si occupano di sostenibilità e valorizzazione delle specialità di Messina.