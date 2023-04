C Gold. Basket School, Fortitudo, Castanea e Orsa ai playoff - Tempostretto

Ancora quattro formazioni messinesi e una reggina in corsa per altri tre posti nella prossima Serie B Interregionale. Gara 1 in programma il 15-16 aprile

Si è conclusa la stagione regolare della seconda edizione del campionato di Serie C Gold Memorial Haitem Fathallah, il campionato siciliano-calabrese. Alla fine delle ventisei giornate, sono state promosse in Serie B Interregionale gli Svincolati Asd di Milazzo e la Siaz Basket Piazza Armerina.

La società milazzese, prima classificata, è stata premiata dalla presidente Federazione Italiana Pallacanestro Sicilia Cristina Correnti con la nuova coppa e le nuove medaglie della Fip Sicilia, usando anche il banner dei campioni, nell’ultima partita al PalaValverde. Anche quella piazzese ha ricevuto al PalaFerraro la coppa e le medaglie della seconda classificata.

«Il campionato è stato bellissimo, avvincente – afferma Cristina Correnti, la presidente della Fip Sicilia – Le formazioni partecipanti sono state agguerrite e credo che assisteremo a uno splendido spettacolo anche nella post season, che servirà a guadagnarsi gli altri tre posti rimasti in Serie B Interregionale. In bocca al lupo alle partecipanti».

Iniziano i playoff

In virtù della riforma dei campionati, inizia ora la seconda fase, i playoff. Le otto società qualificate sono state divise in due gruppi: Basket School Messina-Cus Catania Basket e Castanea Basket-Dierre Reggio Calabria sono le due sfide al meglio delle tre gare del play-off arancio; Fortitudo Messina-Mastria Sport Academy Catanzaro e Orsa Barcellona-Alfa Catania sono le gare del play-off giallo.

Al termine dei due turni previsti, da ogni gruppo sarà promossa una squadra. Le perdenti del secondo turno, si affronteranno nella sfida promozione rossa, che darà accesso alla quinta e ultima promozione. Per vincere la serie bisogna vincere due partite.

Il calendario

Gara 1

Castanea – Dierre Reggio Calabria (16 aprile)

Fortitudo Messina – Academy Catanzaro (15 aprile)

Orsa Barcelona – Alfa Catania (15 aprile)

Basket School Messina – Cus Catania (16 aprile)

Gara 2

Academy Catanzaro – Fortitudo Messina (19 aprile)

Dierre Reggio Calabria – Castanea (19 aprile)

Alfa Catania – Orsa Barcellona (19 aprile)

Cus Catania – Basket School Messina (20 aprile)

Gara 3 (eventuale)

Castanea – Dierre Reggio Calabria (22 aprile)

Fortitudo Messina – Academy Catanzaro (22 aprile)

Orsa Barcelona – Alfa Catania (22 aprile)

Basket School Messina – Cus Catania (23 aprile)

