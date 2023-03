Svincolati Milazzo promossa in Serie B. "Un trionfo per tutta la città" - Tempostretto

La vittoria degli Svincolati contro la Fortitudo (95-89) regala la certezza matematica della promozione alla prossima Serie B interregionale

MILAZZO – La formazione degli Svincolati Milazzo è matematicamente certa di essere promossa dalla Serie C Gold alla prossima Serie B interregionale di basket. Nella classifica del campionato, ancora in corso mancano tre giornate alla fine, la società mamertina ha 38 punti, tanti quanti Piazza Armerina, ma le prime inseguitrici Fortitudo Messina e Basket School sono distanti 8 lunghezze.

Nella pallacanestro ogni vittoria vale due punti quindi le inseguitrici al massimo potrebbero ora arrivare a 36 e non raggiungere più le prime due posizioni. L’ultima partita in programma al PalaValverde tra Svincolati e Fortitudo, vittoria 95-89 per la squadra di casa, è stata decisiva da questo punto di vista sancendo che saranno Milazzo e Piazza Armerina a essere promosse direttamente.

La lega basket nella prossima stagione si ristrutturerà alla Serie A1 e A2 si aggiungerà la Serie B Elite e un campionato di Serie B interregionale e non ci sarà più C Gold e C Silver ma un’unica serie C. Per andare a comporre questo nuovo campionato di B Elite le squadre che termineranno al secondo posto della Serie C Gold sono qualificate direttamente, mentre altre tre promosse arriveranno dai playoff di fine stagione che si svolgeranno tra chi si sarà piazzata dal terzo al decimo posto.

“Orgogliosi di portare il basket locale a un livello superiore”

Questo il messaggio che la società Svincolati Milazzo, dopo la promozione, ha condiviso sui propri canali social: “Tutta Milazzo è in Serie B. La promozione della nostra squadra di pallacanestro alla serie B è la vittoria di tutta la città e della comunità che ci ha sostenuti fino alla fine. Siamo una grande famiglia che ha lavorato duramente per raggiungere questo obiettivo.

Questo è un grande trionfo per tutta la città e per tutti i tifosi che hanno sostenuto la squadra durante tutta la stagione. Siamo molto orgogliosi del nostro team, dei loro sforzi e del loro impegno nel portare il basket locale ad un livello superiore. Questo traguardo non sarebbe stato possibile senza il supporto della collettività e di tutti coloro che hanno supportato la squadra, dai sostenitori ai dirigenti, dai volontari ai giocatori, dai bambini della nostra Academy alle loro famiglie.

Ora siamo pronti ad affrontare la prossima sfida, quella di arrivare primi e vincere il campionato, con ancora più determinazione e grinta. Questa conquista non è solo sportiva. È un successo per tutti noi, una dimostrazione di come l’unione e la partecipazione possano portare a grandi risultati. Festeggiamo tutti insieme. Festeggiamo la vittoria della nostra squadra, la vittoria di tutta la città. Siamo tutti in serie B, siamo tutti vincitori”.