C Gold. Vittorie per Basket School Messina, Castanea, Fortitudo e Orsa - Tempostretto

Nella 15ª giornata del campionato di C Gold le due messinesi (Basket School e Orsa) in particolare hanno vinto i derby contro le reggine (Vis e Dierre)

Nella seconda giornata di ritorno, 15ª da inizio stagione, del campionato di Serie C Gold Sicilia-Calabria vincono tutte e quattro le formazioni della provincia di Messina impegnate. Basket School Messina e Orsa Barcellona in particolare vincono i derby dello Stretto contro le due formazioni di Reggio Calabria. Riposava la Svincolati Milazzo.

Quarta vittoria consecutiva per la Basket School Messina contro la Dierre Reggio Calabria, la squadra dal ritorno di coach Pippo Sidoti sembra aver ingranato un’altra marcia. Torna alla vittoria anche l’Orsa Barcellona che porta via i due punti da Reggio Calabria contro la Vis. Castanea supera in casa il Cus Catania mentre la Fortitudo demolisce l’Academy Catanzaro dandogli 25 punti di distacco sul tabellino finale.

In classifica resta al comando Siaz Piazza Armerina a quota 24, seguono in tandem Fortitudo Messina e Svincolati Milazzo a 22. Più indietro in ripresa a 18 la Basket School Messina, poi a 16 il Castanea e a chiudere la classifica delle messinesi a 12 l’Orsa Barcellona.

La gara è stata equilibrata solo nel primo periodo, quando la Dierre appariva più quadrata e rispondeva colpo su colpo alle iniziative dei giallorossi. Collier Broms e Smorto trovavano punti importanti, mentre per i messinesi erano Mancasola e soprattutto Linde a bucare la retina avversaria. Il gioco da tre di Scimone, regala a Messina il +8 (23-15) che chiude i primi dieci minuti di gioco. Con Smorto in panchina, gravato di due falli, le certezze dei calabresi cominciano a venir meno. Romeo e Ripepi tengono in linea di galleggiamento la Dierre (30-22). A spaccare la partita ci pensa Scimone che, con tre triple e due liberi, confeziona un break di 11-2 per il 41-24. Gli ospiti soffrono parecchio, non bastano le iniziative di Manisi e Collier Brooms. E’ ancora Scimone con altri cinque punti a trascinare Messina sul +19 (48-29) nel finale del primo tempo.

Al ritorno in campo, la Basket School Messina non molla la presa, Maddaloni, Cordaro (3), Di Dio (5) e Scimone piazzano un nuovo break di 11-0, la Basket School vola sul +30 (59-29). Il vantaggio dei messinesi raggiunge il +35 con i canestri di Leo Di Dio e Obitsoe (68-33). La Dierre cerca di reagire, piazza un break di 13-2, protagonisti Manisi, Laganà e Ripepi. Coach Sidoti chiama time out e manda nuovamente in campo Mancasola e Linde. E’ proprio l’ala croata a rimettere le cose a posto. Prima realizza un canestro da sotto, poi due tiri liberi per via di un fallaccio subito da Ripepi e, in fine, mette una tripla. Il punteggio al 30’ è di 77-47 a favore dei locali. Nell’ultimo quarto, Messina gestisce al meglio il vantaggio, malgrado le iniziative di Manisi e Collier Broms, e nel finale, con i canestri di Mancasola e Obitsoe, fissa il punteggio sul 94-60.

Coach Baldaro parte con Banin, Denafs, Hofsteteris, Lopukhov e Chakir. Nel primo quarto regna l’equilibrio, con un botta e risposta da una parte e dall’altra. Tra i padroni di casa spicca Chakir (17 alla fine per lui), con grande presenza fisica a rimbalzo, nonostante un fastidio alla schiena. Al 10’ il punteggio è di 24-24. Nel secondo quarto i gialloviola provano l’allungo e, grazie ad un solido Banin (14) ed un incontenibile Hofsteteris (22), riescono a mettere un solco tra le due formazioni, con coach Baldaro che ruota i suoi. All’intervallo lungo il tabellone recita 56-38.

Nel terzo periodo di gioco gli ospiti provano a reagire e con un ottimo Lo Iacono (18, miglior marcatore dei suoi), un ordinato Tamulis (12) ed un intenso Sidibe (9), rosicchiano punti. Al 30’ il punteggio è di 78-66. Nell’ultimo quarto il Cus riesce a portarsi anche sotto la doppia cifra di svantaggio, ma il Castanea riesce a mantenere la calma ed a gestire il vantaggio, anche grazie a Denafs (19) ed un reattivo Lopukhov (22). I gialloviola portano, così, a casa i due punti, col punteggio finale di 98-88.

Nonostante il numero esiguo di cestisti è la Vis a fare la partita nel primo quarto. Mustiatsa e l’ex della gara Yusuf confezionano il primo vantaggio Vis per 6-0. Coach Pirri chiama time-out per scuotere i suoi e Ciadini da due punti segna il primo canestro per gli orsacchiotti. La Vis attacca in maniera ordinata e realizza da tre punti con Uzun e Fazzari. Gli orsacchiotti si aggrappano ai canestri di Todorovic, che segna dieci dei tredici punti totali del primo quarto di tutti gli orsacchiotti(alla fine saranno 28 per lui con ben otto triple). La prima frazione si conclude sul punteggio di 24-13. Nel secondo quarto i barcellonesi cercano di ridurre il divario. Entra bene in partita Cortina e realizza subito due canestri importanti. Gli orsacchiotti sfoderano una grande zone-press e riescono a ricucire ulteriormente lo svantaggio fino al -4(37-33). Yusuf cerca di tenere a distanza i giallorossi, che riescono a passare in vantaggio con un parziale finale di 12-1 grazie alle realizzazioni di Fernandez, Todorovic, Ciadini e Kristapsons. Si va al riposo lungo sul punteggio di 40-45.

L’inizio di terzo quarto degli orsacchiotti è sulla falsariga del finale di secondo quarto. 11-3 di parziale grazie alle triple di capitan Costantino, Fernandez, Ciadini e al canestro da due di Caroè, che sembra tagliare le gambe ai reggini(43-56). Coach Romeo chiama time-out ma non cambia la sostanza. Todorovic e Caroè allargano il divario tra le due squadre (47-65) e sembra non esserci più partita. Il finale di quarto vede però il rientro in partita dei padroni di casa, grazie a un parziale finale di 13-2 firmato da Mustiatsa, Yusuf e Uzun, con Barcellona che realizza con il solo Striuga sprecando alcuni possessi in attacco che avrebbero potuto consolidare il vantaggio. Il punteggio alla fine del terzo quarto è 60-67. Il quarto quarto consegna la vittoria agli orsacchiotti. Cortina e Caroè segnano per gli ospiti i primi punti del quarto. Romeo non vuole mollare tra i reggini e realizza cinque punti consecutivi. Le triple di Todorovic e i canestri di Caroè consolidano il successo degli orsacchiotti, che portano a casa un successo di fondamentale importanza per il morale. Il finale dal PalaBotteghelle è 74-88.

Risultati e classifica

Castanea Basket – Cus Catania 98-88

Fortitudo Messina – Academy Catanzaro 90-65

Basket School Gela – Alfa Catania 92-94 (d.t.s)

Vis Reggio Calabria – Orsa Barcellona 74-88

Sport Club Gravina – Siaz Piazza Armerina 73-78

Basket School Messina – Dierre Reggio Calabria 94-60

Sia Piazza Armerina 24 punti

Fortitudo Messina, Svincolati Milazzo 22 punti

Basket School Messina, Alfa Catania 18 punti

Academy Catanzaro, Castanea Basket 16 punti

Orsa Barcellona 12 punti

Cus Catania, Sport Club Gravina, Dierre Reggio Calabria 10 punti

Vis Reggio Calabria 2 punti

Basket School Gela 0 punti