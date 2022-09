Caccia all'uomo nelle campagne di Furnari: ex parà, ha aggredito la zia ed è fuggito - Tempostretto

La donna, ferita con un grosso coltello, è fuori pericolo. Il 52enne è ricercato da Carabinieri. II Comune di Mazzarrà avvisa la cittadinanza: barricatevi in casa

FURNARI – E’ stato individuato in una contrada tra Furnari e Mazzarrà Sant’Andrea ma è riuscito a sfuggire a un primo tentativo di cattura l’uomo di Furnari in fuga da stamane, quando si è dileguato sulla sua Panda 4×4 dopo aver aggredito e ferito la zia. L’uomo ha agito con un grosso coltellaccio, una sorta di machete, che ha portato con sé dandosi alla macchia.

Si sospetta che il 52enne, ex paracadutista della Folgore, abbia problemi mentali e per questo il comune di Mazzarrà ha diramato un avviso chiedendo alla cittadinanza di barricarsi in casa ed evitare per quanto possibile le campagne.

Sulle sue tracce ci sono i Carabinieri, compresi i Cacciatori di Sicilia che perlustrano la zona con un elicottero, in sorvolo da stamane. La vittima, che gestisce un market al centro di Furnari, è stata trasportata all’ospedale di Milazzo dove è stata medicata e giudicata fuori pericolo di vita. Il nipote, per cause ancora da chiarire, stamane l’ha raggiunta proprio nel negozio ed ha usato l’arma contro di lei, colpendola alla mano.

AGGIORNAMENTO: L’uomo è stato rintracciato e catturato dai carabinieri. Si tratta del 52enne Vincenzo Baglione. Dopo aver abbandonato la propria auto, con cui si era dato alla fuga dopo il ferimento della zia, l’uomo aveva cercato di far perdere le sue tracce addentrandosi nelle campagne di Furnari.