Operaio precipita nel vuoto, morte sul lavoro a Valdina

Un 69enne è caduto da un'altezza di circa quattro metri in un capannone industriale nel Messinese. Indagini dei carabinieri

VALDINA – Nuova tragedia sul lavoro nel Messinese. Un operaio di 69 anni è morto, precipando da un’altezza di circa quattro metri in un capannone di un’azienda impegnata nella produzione di laterizi. L’incidente è avvenuto intorno alle 15. Il tecnico stava eseguendo lavori di saldatura su travi in ferro.

Sul posto è intervenuto il personale del 118 ma non si è potuto salvarlo.

L’uomo era di origini campane. E sono in corso indagini da parte dei carabinieri di Milazzo, unitamente allo Spresal, Servizio prevenzione e sicurezza ambienti di lavoro.

Il tema tragicamente attuale delle morti sul lavoro

Le morti sul lavoro rimangono una ferita. Così, nel dicembre 2025, in occasione della morte di Carmelo Parisi a Ginostra, Pasquale De Vardo, segretario generale della Feneal Uil Tirrenica: “Il settore dell’edilizia continua a pagare il tributo più alto di sangue. Chiediamo con forza maggiori controlli nei cantieri, che devono essere costanti e capillari, specialmente in contesti geograficamente complessi come le nostre isole. La sicurezza non può essere considerata un rallentamento burocratico o un costo da tagliare per massimizzare i profitti: è un diritto inviolabile del lavoratore”.

Il segretario ha sottolineato come la prevenzione debba passare necessariamente attraverso una formazione rigorosa e continua: “Un lavoratore formato è un lavoratore più protetto. Ma la formazione da sola non basta se non è accompagnata da provvedimenti politici seri e urgenti. È necessario che il governo e le istituzioni regionali mettano in campo misure straordinarie per arginare questa strage silenziosa, inasprendo le sanzioni per chi ignora le norme di sicurezza e garantendo agli organi ispettivi le risorse umane e tecniche necessarie per operare”.