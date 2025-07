Cadavere a Milazzo, si sospetta l’omicidio

L'uomo presenta segni sul capo che fanno pensare a due colpi e quindi ad un delitto

Milazzo – Macabra scoperta oggi pomeriggio intorno alle 15.30 nei pressi di un noto ristorante di Milazzo. Il cadavere di un uomo è stato segnalato da alcuni passanti. Sul posto la Polizia, che ha transennato l’area, e la Procura di Barcellona.

Il corpo senza vita dell’uomo, trovato in via Capuana, una stradina della riviera di Ponente, nei pressi di un terreno, sta per essere esaminato dal medico legale incaricato dal procuratore capo Giuseppe Verzera.

La prima ispezione ha rivelato alcuni segni sul capo che fanno pensare a due colpi, forse di arma da fuoco, e quindi ad un omicidio. Investigatori a lavoro per identificarlo. In aggiornamento