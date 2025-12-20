Il pizzo a Fondo Fucile in videochiamata dalle carceri, tre arresti

Tentata estorsione con metodo mafioso. Operazione dei carabinieri di Messina su richiesta della Direzione distrettuale antimafia

MESSINA – Operazione in corso sul pizzo a Fondo Fucile in videochiamata dalle carceri. Il pizzo nei luoghi del risanamento messinese ai danni di Cosedil S.p.A, che ha denunciato il tentativo d’estorsione. I carabinieri del Nucleo investigativo del Comando provinciale di Messina stanno eseguendo un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del Tribunale di Messina – su richiesta della Direzione distrettuale antimafia – nei confronti di un 39enne e di un 33enne. I due sono già detenuti, rispettivamente, presso le Case circondariali di Palermo e Agrigento. Una terza ordinanza riguarda un 24enne, in stato di detenzione domiciliare.

I reati sono tentata estorsione e uso dei cellulari in carcere. Nel linguaggio giuridico, “accesso indebito a dispositivi idonei alla comunicazione da parte di soggetti detenuti”. Reati aggravati dal metodo mafioso e dall’impiego di un minore. All’impresa era stata chiesta una “messa a posto” da 250 mila euro.

Aggiornamenti in corso.

La vicenda è emersa la scorsa settimana. E il sindaco di Messina Federico Basile ha ricevuto a Palazzo Zanca Gaetano Vecchio (nella foto in basso), presidente di Confindustria Sicilia e amministratore delegato di Cosedil. Un incontro per “ribadire il sostegno delle istituzioni alle imprese che denunciano e l’impegno comune per la legalità e la tutela del tessuto produttivo”.

L’imprenditore: “Un’estorsione 4.0 con i telefonini ma la risposta è stata immediata ed efficace”

Ha raccontato l’ad di Cosedil: “Voglio innanzitutto esprimere la mia profonda gratitudine ai nostri collaboratori, che ogni giorno nei cantieri ci consentono di lavorare a schiena dritta, applicando con rigore i protocolli di legalità. La storia della nostra famiglia parte da lontano, ma è grazie a loro se questi valori si traducono in comportamenti concreti. Si è trattata di un’estorsione 4.0, fatta con i telefonini. Sembrerebbe anche dal carcere. Almeno così emerge dalla stampa. Devo dire che senza la prontezza dei nostri collaboratori, che seguono delle direttive precise, e soprattutto senza la grande capacità investigativa dei carabinieri, non sarebbero stati presi”.

“Bisogna tenere la schiena dritta perché lo Stato è presente”

Ha continuato Vecchio: “Il messaggio è che lo Stato esiste. E soprattutto devo dire ai miei colleghi, come ammistratore delegato di Cosedil e specialmente come presidente di Confindustria Sicilia, che la strada è questa. Bisogna tenere la schiena dritta perché lo Stato è presente. E perché l’estorsione deve essere debellata come metodo culturale. Perché è un metodo basato sulla paura. E se non c’è paura, perché forze dell’ordine e Procura funzionano, il fenomeno si elimina da solo. In un momento storico come questo, in cui gli investimenti in città sono importanti, è corretto e fondamentale che tutti facciamo la nostra parte. L’amministrazione ci è accanto. Per noi è un segnale importante perché è il sistema che deve funzionare nel suo complesso”.

Articoli correlati