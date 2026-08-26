Cade dal balcone, tragedia sfiorata a Fondachelli Fantina

Cos'è accaduto nel centro tirrenico e come la sta la donna coinvolta. Indagano i Cc

E’ stata trasferita d’urgenza a Messina e ricoverata all’ospedale Papardo la donna precipitata dal balcone a Fondachelli Fantina, dove la comunità è sotto choc per la tragedia sfiorata. La 33enne, nella tarda mattinata, è precipitata dal balcone di casa. Un volo di diversi metri, che ha fatto scattare i soccorsi. Il 118 ha disposto l’immediato trasferimento a Messina perché le sue condizioni sono serie. I medici l’hanno sottoposta ad accertamenti e si sono riservati la prognosi.

Tragedia sfiorata, cosa sappiamo

I carabinieri della Compagnia di Barcellona pozzo di Gotto lavorano per fare piena luce sull’episodio. Già ascoltati alcuni testimoni ed effettuata una prima ispezione sul posto. Gli accertamenti mirano a chiarire se al momento della caduta ci fosse qualcuno in casa con la donna. Nessuna ipotesi è esclusa, neppure quella del gesto volontario.