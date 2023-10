Cade e batte violentemente la testa, bimba di 10 anni soccorsa dall'elicottero a S. Teresa - Tempostretto

La ragazzina si trovava a Forza d'Agrò (dove si è verificato l'incidente) con la famiglia per trascorrere un giorno di feste. Li era giunta un'ambulanza senza medico a bordo

FORZA D’AGRO’ – Si è reso necessario l’intervento dell’elisoccorso, decollato dall’ospedale Papardo di Messina, per prestare soccorso ad una bambina di 10 anni rimasta ferita dopo essere inciampata ed avere sbattuto violentemente la testa sull’asfalto. L’episodio si è verificato a Forza d’Agrò, dove la piccola si trovava con la famiglia per trascorrere una giornata di festa. I genitori della bimba, che accusava forte mal di testa, hanno immediatamente chiamato i soccorsi. Sul posto è giunta una ambulanza del 118, senza medico a bordo. Prestate le prime cure, i sanitari hanno chiesto l’intervento del 118, giunto poco dopo a S. Teresa di Riva, in piazza “Stracuzzi”, dove Polizia locale e carabinieri erano immediatamente intervenuti in modo che non vi fossero intralci nelle operazioni dell’elisoccorso. Da lì la bimba è stata trasferita in ospedale a Messina, per i necessari accertamenti.