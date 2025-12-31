Dal 2025 al 2026 il futuro di Messina tra rebus elezioni e potenzialità

Che cosa attendersi da questo nuovo anno? Intanto un'assunzione di responsabilità da maggioranza e opposizione. La città può rinascere

di Marco Olivieri

MESSINA . “L’anno che sta arrivando tra un anno passerà/ Io mi sto preparando, è questa la novità”. Caro Lucio ci manchi e speriamo che negli show tv non ti massacrino troppo, banalizzando la tua perla “L’anno che verrà”. Ma torniamo a Messina. Che anno è stato il 2025? Complesso, difficile, inquieto ma pieno di aperture, novità significative, e pure incognite non indifferenti. Interrogativi impegnativi, sul piano economico e sociale, per un territorio così segnato dalla carenza di lavoro.

Occupazione, rigenerazione urbana, questione sociale, sostegno alle imprese, riforma della burocrazia e della pubblica amministrazione, controlli rigorosi sulle opere che si realizzano, progettualità, innovazione tecnologica, internazionalizzazione sempre più spiccata per una città universitaria, rinascita del commercio, ripopolazione e ringiovanimento. Servono forze fresche a Messina e un nuovo sguardo per superare i grandi ostacoli. Barriere e diseguaglianze che dovrebbero essere contrastate a livello regionale, nazionale ed europeo. Ma chi ricorda la vecchia e sempre attuale questione meridionale?

A gennaio De Luca deciderà se andare a elezioni anticipate a Messina

Nel frattempo, mentre a gennaio il leader di Sud chiama Nord e “TiAmoSicilia”, Cateno De Luca, deciderà se far proseguire la Giunta Basile o andare a elezioni anticipate, che cosa augurarsi? In primis che il confronto politico ed elettorale, si spera nel 2027, sia degno delle enormi necessità di Messina. Un dibattito in funzione della città. E non autoreferenziale e sterile.

La Messina del futuro e le troppe ferite del presente: dai tir in città alla questione sociale e all’allarme minori

Lo ribadiamo: serve uno sguardo rivolto al futuro e non al passato. Chi governa e chi ambisce a farlo devono dibattere, e trovare soluzioni, su come costruire una città su misura di tutti: anziani, bambini, giovani, adulti e persone con disabilità. Più trasporto pubblico, più misure studiate per chi è in difficoltà, più spazi da riconquistare alla cittadinanza, più isole pedonali, più piste ciclabili: se Messina ha un futuro, deve averlo anche nell’abbattimento di un modello auto-dipendente che ha portato all’attuale disastro della viabilità. Il tutto senza dimenticare la ferita della presenza dei tir nella zona Boccetta.

E domina la questione sociale. Periferie da risanare per dare centralità a ciò che è ridotto ai margini e avvio di una nuova vocazione imprenditoriale sono due necessità che accomunano Messina a tutto il sud d’Italia. La Giunta Basile, la deputazione regionale e nazionale e le forze d’opposizione devono ricordare ogni giorno questo quadro: i miglioramenti ci sono stati ma siamo ancora una realtà sudamericana.

Il recente dibattito sull’allarme minori richiama tutti alle proprie responsabilità. Che Messina è quella che si è sviluppata negli ultimi cinquant’anni? Una Messina delle diseguaglianze sociali, delle differenze tra i pochi che hanno molto e i tantissimi che vivono di stenti. Una Messina dove la bellezza dello Stretto e di alcuni scorci e palazzi rischia di passare in secondo piano rispetto alla grande bruttezza di troppi scempi edilizi. Il tutto tra la marginalià delle periferie e una borghesia parassitaria e sterile. Da qui l’assenza di uno sviluppo imprenditoriale e di una vocazione sociale e culturale per una città da riscattare.

Le potenzialità di una Messina da riscattare

Ecco, noi crediamo che non tutto sia perduto. E che la città dello Stretto abbia enormi potenzialità. Ma solo se saprà affrontare i problemi, le ferite e i disagi. E non metterli sotto il tappeto. Metafora logora ma rappresentativa di una città che deve rinascere.

Ambiente, paesaggio, città del mare e nuovo I-hub, contenitore da riempire di contenuti davvero innovativi, ricerca e lavoro devono rappresentare una prospettiva concreta per questa città bella e maltrattata.

Intanto auguri. Tanti auguri. Ne abbiamo bisogno.

Auguri da tutti i giornalisti, l’editore Pippo Trimarchi, la società Tempostretto.

Buon 2026.

Chiudiamo ancora con Dalla, da “Futura”: “Aspettiamo senza avere paura domani”.

