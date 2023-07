Calcetto e padel a Villa Dante: i primi a entrare in campo i bambini della Messina Social City VIDEO - Tempostretto

Dopo il collaudo il Comune di Messina ha restituito gli impianti alla partecipata. I cittadini potranno utilizzarli su prenotazione

Di Silvia De Domenico

MESSINA – Sono stati i primi a calpestare l’erba del nuovo campo da calcio a Villa Dante. I bambini che frequentano il centro estivo della Messina Social City, circa 500 al momento, hanno dato il primo colpo di racchetta anche all’interno dell’impianto per il padel. I due campi saranno utilizzati per le attività promosse dalla partecipata ma anche da tutti i cittadini, che dovranno prenotare giorno e orario tramite la stessa Social City. Ecco, nelle parole della presidente Valeria Asquini, come funzionerà.