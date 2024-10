Calci, pugni e schiaffi a coetanei in pieno centro, tre minorenni finiscono in comunità

La lite risale a marzo ed è nata per futili motivi. Poi è degenerata, causando anche una frattura scomposta a una delle vittime

MESSINA – Tre giovani messinesi, tutti minorenni, sono stati mandati in comunità con un’ordinanza emessa dal gip del tribunale per i minorenni di Messina, su proposta della Procura. I tre ragazzi risultano essere avrebbero aggredito in pieno centro un gruppo di coetanei, vicino a un noto locale della città. Nella rissa, una delle vittime dell’aggressione ha rimediato la frattura scomposta dell’indice della mano sinistra, finendo in sala operatoria.

L’aggressione risale al mese di marzo e secondo quanto risultato dalle indagini della squadra mobile della questura di Messina, la lite sarebbe scaturita per futili motivi, con insulti e provocazioni degenerati in lancio di pietre e lattine, fino a calci, pugni e schiaffi. I tre aggressori sono stati identificati grazie alle foto scattate dalle vittime e alle immagini del sistema di videosorveglianza in cui viene mostrato l’episodio. I tre minori, presunti responsabili dei reati di lesioni personali gravi e aggravate, vista la prognosi superiore ai 40 giorni per il giovane finito in ospedale con il dito fratturato, sono quindi in comunità.