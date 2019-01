Continua la serie positiva di risultati per la Pgs Luce, conquistati dieci punti su dodici a disposizione nelle ultime quattro uscite, che si impone per 3-1 nella sfida casalinga contro il Futsal Gela.

Iniziano bene i ragazzi di mister Battiato che vanno in vantaggio dopo 5’: Fiumara serve Irrera che trova la risposta del portiere avversario ma sulla ribattuta si avventa Pannuccio che insacca la rete del vantaggio. I messinesi mantengono il controllo della gara, dettando i ritmi del gioco mentre gli avversari faticano a costruire azioni e non si rendono mai realmente pericolosi fino al 23’, quando Consiglio firma il pareggio per la compagine ospite sugli sviluppi di un calcio di punizione. Allo scadere della prima frazione di gioco Daniele Irrera segna il 2-1, che non viene convalidato dall’arbitro per fallo del numero 22 messinese, ma viene assegnato un tiro libero al Futsal Gela ma Simone Fiumara blinda la porta e la prima frazione si chiude sul risultato di 1-1.



Nel secondo tempo la gara segue lo stesso copione del primo, con la Pgs Luce che gestisce la gara e al 38’ e al 44’ Giorgio Abate firma la sua doppietta personale portando i suoi sul 3-1. Bucca e compagni sfiorano ancora la rete con Pannuccio, Irrera e Costanzo ma le loro conclusioni non inquadrano la porta avversaria. La gara termina con la Pgs Luce che si impone per 3-1 sul Futsal Gela.



Prossimo appuntamento sabato ore 17, nella sfida salvezza a Belpasso contro La Madonnina.