Prima sconfitta stagionale per la SIAC contro Leonforte

Seconda gara di campionato di calcio a 5 serie C1 amara per la SIAC. la compagine peloritana, dopo aver vinto tre gare consecutive, comprese le due di Coppa Italia, deve arrendersi al Leonforte che fa sua l'intera posta in palio. 4-3 il finale di una gara bella e tiratissima fino alla sirena finale. Di Nuzzo e compagni sono già a lavoro per preparare, nel migliore dei modi, la sfida interna di sabato contro il Catania C5; dovrebbe tornare presto in gruppo Consolo, reduce da un attacco influenzale.

Nel primo tempo, i peloritani, privi del laterale Andrea Consolo e degli infortunati Giuseppe Bruno e Giacomo Gambino, forniscono un’ottima prestazione, centrando tre volte il bersaglio grosso grazie alla doppietta di Nanni Piccolo, autore di altre diverse pregevoli giocate, ed il gol di Antonio Colavita, che finalizza un perfetto schema su calcio da fermo. Si va all’intervallo, così, sul punteggio di 1-3.

Nella ripresa, i padroni di casa cercano orgogliosamente di riportarsi in “scia”, riuscendo, nel finale, a ribaltare la situazione con le reti di Luca Ipsale, Rosano e Fortunato Ipsale. Una sconfitta beffarda, quindi, per la SIAC, maturata proprio quando i ragazzi allenati da Massimiliano Fede pregustavano la possibilità di tornare a Messina con un risultato positivo.