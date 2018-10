Campionato MSP Italia: tutti i risultati della 3a giornata

Il Campionato Provinciale di Calcio a 11 targato MSP Italia, dopo 3 giornate, ha già una coppia di testa: Real Fenice e Atletico Cameris. La compagine del Real Fenice, cara al presidente Franco Irrera ha strapazzato per 5 a 1 gli uomini di mister Tommaso Di Pietro. Il Messina Nord è stato affondato da un impressionante Cammarata adesso da solo in testa alla classifica con ben 8 reti in sole tre partite.

L’Atletico Cameris di Gianfranco Interisano stende il San Paolo di capitan Angelo Fragapane 2 reti a 1. Da segnalare il calcio di rigore parato da Stefano Cucinotta, estremo difensore del San Paolo allo stesso Interisano. Il Trinacria Calcio di Carmelo Vito ha la meglio su un organizzato Camp Nou. Gli uomini di Dario Vasta devono arrendersi 2 a 1 al termine di una partita ben giocata. Le reti del Trinacria portano la firma dei fratelli Ficarra (Giuseppe e Tommaso). Di Mattia l’autore della rete Camp Nou.

La Peloro Annunziata mette a segno un poker all’Alì Terme. 4 a 1 il risultato finale. Partita improntata al fair play tra le formazioni care a Quartuccio e Ciulla. Il Campetto vince e convince con gli Antenati Pub: 4 a 1 il risultato sul terreno del Despar Stadium. Da segnalare la doppietta di Stracuzzi Orazio. Bel gesto fair play di Michele Lucà che, essendo stato beneficiato di un penalty, comunica all’arbitro di non aver subito il fallo da rigore.

La Planet Win 365 del trio Veneziano – Paolino piega la temibile Kingdom di Daniele Currò. 3 a 2 il risultato finale al Bonanno Annunziata. Su alcune gare, come già successo la scorsa settimana, il maltempo ha avuto la meglio e così ecco rinviate Villari Cardile – Uragano Soccer e Euromatic – San Filippo.

Fissata già la data di recupero tra Urgano Soccer e Planet Win 365: ore 21 il 19 novembre Bonanno Annunziata.