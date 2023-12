Calcio balilla paralimpico, la messinese Alessia Rundo campionessa italiana: "Che emozione" VIDEO - Tempostretto

Al primo torneo da giocatrice si è aggiudicata la Coppa Italia e il titolo: "Bellissimo esempio di inclusione"

MESSINA – Nell’albo d’oro della prima rassegna nazionale di calcio balilla paralimpico resterà anche il nome di un atleta messinese. Si tratta di Alessia Rundo tesserata con la Mediterranea Calcio Balilla che ha vinto la Coppa Italia e poi ha trionfato anche nel Campionato Italiano Assoluto. “Provo una grande emozione – ci ha raccontato Alessia – ho partecipato a questo campionato, il mio primo tra l’altro, ed è stato bello condividere questa gioia con tutta la mia squadra e con chi mi vuole bene. Mi sono avvicinata fin da piccola a questa disciplina, diciamo era una mia passione giovanile, qualche tempo fa uno dei miei più grandi amici, Giuseppe Cannavò, vedendomi giocare mi ha consigliato di partecipare”. Sia in finale di Coppa Italia che in finale del Campionato Italiano Assoluto la peloritana ha superato per 2-0 Teresa Adduce della Powersport Basilicata.

Stretta di mano tra finaliste

Alessia è affetta da sclerosi multipla e, riguardo all’evento inclusivo che Messina ha ospitato al PalaRussello, ha aggiunto: “Penso sia un’iniziativa bellissima, ho partecipato anche per questo. Prima di essere invalida anche io, facendo parte di alcune associazioni, partecipavo a questi tornei come organizzatrice non come giocatrice. Da quando ho scoperto di far parte di questa famiglia, avendo la sclerosi multipla, mi è piaciuto giocare provando anche l’altro aspetto, l’altra faccia della medaglia. Credo sia bellissimo far partecipare le persone che hanno difficoltà e che possano sentirsi normali. Perfetta l’organizzazione, uno dei migliori tornei che io abbia mai visto”.

Articoli correlati