Il CdM giocherà a Bisconte. Lo Re: "Puntiamo a tornare al Celeste". VIDEO

MESSINA - Le prime nove partite al Franco Scoglio, da domenica l'esordio al Marullo di Bisconte, che ha appena ottenuto l'omologazione per la serie D. Ma l'obiettivo del Città di Messina è quello di disputare le ultime partite casalinghe della stagione in un terzo stadio, il Giovanni Celeste, dove ci sono lavori in corso per raggiungere quest'obiettivo.

Martedì mattina la visita del referente impianti sportivi per il sud, Giuseppe Buonsangue, che insieme alla società ha appurato l’attuale status dell’impianto di via Oreto, indicando le modifiche da apportare per ottenere l'agibilità. Il Città di Messina guarda oltre, sulle basi del progetto contraddistinto da messinesità e valorizzazione dei giovani.