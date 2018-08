Coppa Italia. Messina - Igea sarà a porte chiuse

Il derby di Coppa Italia di serie D, in programma domenica alle 20.30 al Franco Scoglio, Messina - Igea Virtus, si giocherà a porte chiuse. Lo ha comunicato la Questura "atteso che nessuna licenza di pubblico spettacolo (ex art.68 Tulps) è stata rilasciata".

L'assessore allo sport, Giuseppe Scattareggia, sottolinea che il Comune non può fare nulla "in quanto la licenza per pubblico spettacolo è rilasciata dall’Autorità di Pubblica Sicurezza, che in Sicilia rimane di esclusiva competenza del questore e non può essere derogata. L’Amministrazione comunale ha sempre dimostrato massima disponibilità nei confronti dell’Acr Messina nonostante alcune richieste effettuate dal sindaco Cateno De Luca al presidente Pietro Sciotto non siano state evase e in ogni caso rimaniamo disponibili a concordare con tutte le società sportiva calcistiche le modalità di utilizzo degli stadi cittadini per la stagione2018-2019”.

Già nella scorsa stagione calcistica la partita di esordio in campionato, Messina-Nocerina, si disputò a porte chiuse a seguito di analogo provvedimento della Questura e l’Amministrazione comunale non ebbe alcuna competenza decisionale.