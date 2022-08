Calcio giovanile. Il Camaro 1969 definisce staff e gruppi dirigenziali - Tempostretto

Il Camaro 1969 comunica la composizione degli staff delle formazioni giovanili che riprendono le attività nel quartier generale del “L’Ambiente Stadium”

MESSINA – Il Camaro 1969, realtà calcistica messinese a tutto tondo, attiva soprattutto tra i giovani, ha ripreso le attività. In vista della prossima stagione uno staff qualificato ed un rafforzato gruppo dirigenziale supporteranno i tecnici Giuseppe Cosimini e Domenico Moschella, chiamati a guidare rispettivamente le formazioni regionali Under 17 e Under 15.

Nell’Under 17 Giuseppe Cosimini sarà affiancato dal vice Giuseppe Canale, giovane tecnico messinese con qualifica Uefa C e alle spalle una buona esperienza, maturata di recente con le formazioni Under 15 e Under 19 della Messana.

Novità anche nello staff dell’Under 15, dove il riconfermato Domenico Moschella verrà coadiuvato da Massimo Spadaro, tecnico qualificato Uefa B che nelle ultime stagioni ha ricoperto il ruolo di allenatore in seconda nella prima squadra della Valdinisi. Ex calciatore, Spadaro in carriera ha vestito tra le altre anche le maglie di Acr Messina e dello stesso Camaro. Nello staff anche Simone Grasso, allenatore con qualifica Uefa C lo scorso anno sulla panchina della Juniores dell’Atletico Messina. Entrambe le formazioni del settore giovanile potranno avvalersi del ritorno di Claudio Isgrò come preparatore dei portieri del Camaro dopo l’esperienza della scorsa stagione con l’Acr Messina.

La dirigenza del Camaro

Per quanto riguarda lo staff dirigenziale, volto nuovo in casa Camaro: Francesco Alessandro si lega al club neroverde con il ruolo di Direttore Operativo del settore giovanile. Profilo di grande esperienza, Alessandro è reduce dalla collaborazione nel campionato di Eccellenza con il Città di Taormina, ultima tappa di una carriera più che ventennale, iniziata da dirigente accompagnatore nei settori giovanili di Peloro e Messina con le presidenze Aliotta e Franza. Da sempre legato al calcio cittadino, nel 2015 ha ricoperto il ruolo di team manager in Serie C del Messina. Tra il 2019 e il 2021 stessa mansione nel Football Club Messina.

Come sempre di fondamentale importanza il nutrito ed esperto gruppo di dirigenti che accompagnerà il settore giovanile neroverde, in campo e fuori, in questa stagione: si riparte dalle storiche “colonne” Antonio Grasso, Giovanni Amodeo, Giovanni Sulfaro, Orazio Festi e Carmelo Raspaolo, dagli innesti più recenti di Giuseppe Alessandro e Francesco Morabito e dagli arrivi di Giuseppe Di Bella (lo scorso anno all’Acr Messina) e Gaetano Quartarone.

Lo staff medico

Anche quest’anno grande attenzione rivolta anche all’area medico-sanitaria. Confermato in blocco lo staff medico composto da professionisti qualificati che da tante stagioni offrono un preziosissimo contributo alla società: dal medico sociale, dottor Giuseppe Musolino, al coordinatore Giovanni Lombardo e al fisioterapista Paolo Scuderi dello studio di Terapia Fisica “La Rinascente”.

Anche quest’anno al fianco del Camaro ci sono gli specialisti del centro di medicina dello sport “New Delta Srl”, guidati dal dottor Simone Peditto. Da segnalare, oltre alla conferma dei citati professionisti, l’importante innesto di Andrea Visconti nel ruolo di fisioterapista del settore giovanile. Reduce dal lavoro effettuato con l’Acr Messina nella passata stagione in Serie C, Visconti da calciatore ha vestito anche la maglia del Camaro.

Articoli correlati