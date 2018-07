LA Jonica Fc potenzia lo staff del settore giovanile e avvia gli stage

Proseguono in casa Jonica FC le attività di avvicinamento alla nuova stagione agonistica. La società santatersina ha potenziatolo staff che si occuperà del settore giovanile mentre, a partire da questo pomeriggo, si apriranno gli stage riservati alle categorie giovanissimi regionali ed allievi regionali. Per tutti l'appuntamento è questo pomeriggio alle ore 17.30 presso Rina.

Tre sono le figure nuove che potenziano un settore che ha già dato grossi risultati negli ultimi anni. Pietro Scornavacca, un passato agonistico tra calcio e calcio a 5, ha avuto importanti esperienze come allenatore nel calcio a 5 allenando prima con S.Alessio nel femminile sfiorando la promozione in serie C ( sconfitta a play off ). Poi nel maschile promozione in C2 e vittoria nella finale provinciale e poi sempre C2 calcio a 5 col Savoca.



Carmelo Sterrantino ,colui che ha scritto la storia dello football dilettantistico siciliano militando in campionati di rilievo regionale. Indimenticato difensore centrale, da sempre innamorato dello sport e del calcio non ha mai lesinato risorse per promuovere la sua passione.



Infine ecco Vittorio Chillemi, imprenditore polivalente, vanta diverse esperienze nella gestione di progetti giovanili in società della riviera jonica. Quest'anno ha voluto fare il salto di qualità sposando,il percorso di sviluppo della Jonica. Per lui e' il momento della consacrazione inserendosi in una società che ha regole precise ed una programmazione organizzata nella quale lui può essere certamente un valore aggiunto.