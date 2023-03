Calcio giovanile. Nel segno della Juventus il primo Torneo dello Stretto - Tempostretto

La presentazione a Palazzo Zanca di un torneo che importa la filosofia Juventus a Messina. Tre giorni con 41 squadre da otto regioni d'Italia

MESSINA – Presentazione a Palazzo Zanca per il “1° Torneo dello Stretto Juventus Academy Italia”. Stamattina nel Salone delle Bandiere alla presenza del sindaco Basile e dell’assessore Finocchiaro è stata presentata ufficialmente l’iniziativa, ospiti il presidente della Fair Play Messina e il direttore dell’Academy Italia Juventus Fc, Luigi Milani. Presenti anche i giovani calciatori messinesi che sono da ieri protagonisti tra le 41 squadre partecipanti, provenienti da otto regioni differenti, quali Sicilia, Calabria, Basilicata, Campania, Puglia, Toscana, Lombardia e Piemonte, che si affronteranno fino a domani nei campi della Cittadella Sportiva Universitaria, dell’Ambiente Stadium e del Fair Play Cristo Re.

La prima edizione dell’evento sportivo promosso a Messina rientra nell’ambito del progetto nazionale Juventus Academy finalizzato a portare i colori, il metodo e i valori della squadra bianconera in tutto il mondo ed a quanti più ragazzi possibili, proponendo loro sia l’insegnamento e lo sviluppo delle capacità calcistiche che la formazione educativa.

La città di Messina ospita la filosofia Juventus

“Mio figlio gioca in Fair Play – esordisce il sindaco Federico Basile – non è juventino ma milanista. Scherzi a parte, fa piacere che la città di Messina ospiti questo torneo. Lo sport deve essere veicolo non solo agonistico ma anche sociale. Sono contento che le società come Fair Play insieme al Comune e Juventus riescano a organizzare iniziative del genere, la presenza della Juventus nel sistema messinese attraverso la Fair Play è un grande piacere”.

“Lo sport non è solo salute e benessere – dichiara l’assessore alle politiche sportive Massimo Finocchiaro – ma condivisione, crescita e fare squadra. La speranza della nostra amministrazione è di abbracciare tante attività sportive che si stanno esprimendo nella città. Stiamo anche investendo negli impianti che sono stati tralasciati e verranno ripristinati anche grazie a dei fondi che abbiamo trovato. C’è voglia di fare e voglia di sport”.

“Vorrei cominciare con un simbolico abbraccio – dice il presidente Asd Fair Play Messina Guido Pecora – a tutte le società che hanno fatto tanti chilometri per essere qui. uUn torneo che ci vede impegnati da tanto tempo, l’evento che riunisce le società Academy d’Italia, nasce da una riunione programmatica a Torino in cui ci siamo detti che sarebbe bello riuscire a organizzare un evento che ci veda tutti coinvolti. Più che un torneo la definisco una grande opportunità, per conoscerci e sposare la filosofia Juventus. Oltre 1000 persone tra giovani calciatori, addetti ai lavori e famiglie sono a Messina in questi tre giorni. Sindaco e assessore hanno subito sposato e supportato l’iniziativa, un grazie anche al magnifico rettore dell’Università, Salvatore Cuzzocrea, che ha aperto gli impianti alla città”.

“Mi fa piacere vedere tanti ragazzini qui – sono le parole del responsabile attività di base e direttore Academy Italia Juventus Football Club, Luigi Milani – e ricordo sempre che bisogna abbinare scuola e sport. La Fair Play Messina ha organizzato questo torneo che coinvolge i ragazzi di tre annate. Inoltre la cornice della città di Messina è bellissima. L’augurio che rivolto a tutti i ragazzi è di divertirvi, avere un confronto, e fare esperienza dentro e fuori dal campo con tante altri ragazzi di altre regioni”.

Risultati dalla prima giornata

Nei campi della Cittadella Sportiva Universitaria, L’ambiente Stadium e Cristo Re, venerdì i primi 24 confronti tra le 41 squadre provenienti da otto regioni differenti, quali Sicilia, Calabria, Basilicata, Campania, Puglia, Toscana, Lombardia e Piemonte. In un clima di grande divertimento ed entusiasmo tra le più importanti Juventus Academy, a suggellare e impreziosire la kermesse è la doppia partecipazione dei gruppi della Juventus che ha tenuto banco, sotto età, con le categorie U13 e U11.

Under 13 – Chiude a 5 punti la Stella Nascente, frutto di una vittoria e 2 pareggi, temporaneamente in vetta alla classifica del girone A. Seguono Sportland 2000, a quota 2 punti e appaiate a 1 punto Invicta Matera e Fair Play Messina. Nel girone B primi 3 punti per Città di Taormina, ai danni della Katane Soccer, mentre dividono la posta in palio Athena e Limite di Capraia. Nel girone C partono bene Juventus e Tieffe Club, nel girone D Sisport e Segato hanno ragione, rispettivamente, di Gavirate e Jonia Calcio.

Under 12 – Punteggio pieno nella categoria Esordienti 2011 per Segato e Fair Play Messina Bianca. Nel girone B vola la Fair Play Messina Nera, a tenere il passo è l’Academy Posillipo mentre domani è atteso l’esordio assoluto della Jonia Calcio.

Under 11 – Sugli scudi l’Academy Posillipo, con 2 vittorie su altrettante partite disputate, vince e brilla la Juventus, in campo con i 2013, mentre nel girone C è il Camaro a balzare al comando con una vittoria e un pareggio. Segato che approccia con una vittoria mentre il girone B scatterà ufficialmente sabato 18 pomeriggio.

Articoli correlati