Infantino: "Avvio di campionato affascinante e stimolante"

«Un avvio affascinante e molto stimolante». Ieri pomeriggio, al termine della seconda seduta di allenamento programmata, l’allenatore giallorosso Pietro Infantino commenta così il sorteggio del calendario del girone I di Serie D che ha messo di fronte il Messina al Bari. «Al di là dell’avversario iniziale, però – ha detto il mister – dobbiamo pensare a noi stessi continuando a lavorare per creare un gruppo coeso, forte tecnicamente e umanamente. In queste categorie ci vuole la qualità ma la componente gruppo è essenziale Vince la squadra più compatta, non bastano i nomi. Il Bari, che incontreremo alla prima giornata, sta prendendo giocatori importanti ma, in questo momento, tutte le avversarie sono difficili».

Non solo Bari, l’allenatore giallorosso guarda anche agli impegni successivi. «E alla terza incontreremo il Marsala e poi c’è la Turris, che affronteremo alla sesta giornata. Sono due delle società che si sono mosse meglio. È una partenza impegnativa ma tutto il campionato lo sarà, non ci saranno partite facili, tutte le avversarie hanno un obiettivo da centrare e daranno filo da torcere».