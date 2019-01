Messina in Basilicata. C'è la Coppa Italia a Picerno

C’era la neve questo pomeriggio ad accogliere il Messina a Picerno dove domani, con inizio alle 14.30, affronterà i padroni di casa dell’Az, per la gara secca degli ottavi di finale di Coppa Italia di serie D.

La comitiva giallorossa ha svolto la seduta di rifinitura nel ritiro in provincia di Bari che ha ospitato la squadra dopo la gara di domenica al San Nicola e dopo pranzo il trasferimento in Basilicata. Tutti disponibili i giocatori, ad eccezione di Gianluca Marzullo (ancora in attesa del transfert). Per domani pomeriggio è attesa una buona cornice di pubblico, con una limitazione al settore ospiti a soli 50 tagliandi.