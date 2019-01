Messina, doppia seduta di allenamento. Arrivato il transfert di Marzullo

MESSINA - Doppia seduta di allenamento per il Messina in vista della trasferta di domenica prossima a Marsala. Il gruppo ha lavorato agli ordini dell’allenatore Oberdan Biagioni in mattinata sul sintetico del Marullo di Bisconte e nel pomeriggio con un lavoro di forza al Franco Scoglio.

Hanno continuato a svolgere un allenamento personalizzato per Janse, Sambinha e Ferrante. Gli ultimi due domani si aggregheranno al gruppo, mentre Baldè ha effettuato precauzionalmente una seduta differenziata. Non si è allenato Tedesco che si è sottoposto ad esami strumentali che hanno evidenziato una leggera contrattura.

È stata, infine, completata la procedura per il tesseramento dell’attaccante Gianluca Marzullo ed è arrivato il transfert per il suo impiego già nella prossima gara di Marsala.