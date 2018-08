Messina, ingaggiati il difensore Porcaro e il giovane esterno Newman

Il Messina ha ingaggiato il calciatore Pasquale Porcaro. Difensore centrale, classe ‘88, Porcaro si lega al Messina dopo aver giocato nell’ultima stagione a Rende in serie C. In passato ha vestito - tra le altre - le maglie della Sicula Leonzio, Gela, Potenza, Avellino, Melfi e Aversa.

Ufficiale anche Frederic Alexander Guèhi Newman. Prodotto del settore giovanile della Roma, attaccante esterno, è nato ad Abidjan, in Costa d’Avorio, il 5 gennaio 2000. Arriva al Messina dopo le esperienze al Parma e al Sassuolo da cui si è svincolato nelle scorse settimane.