ll Messina ha il suo portiere under, ufficiale Andrea Karol Giardino

Ha già giocato in D con la Fidelis Andria, classe 2008 sarebbe inquadrato under anche nella prossima stagione. L'Acr Messina finalmente programma

MESSINA – L’Acr Messina comunica di aver acquisito le prestazioni sportive del portiere Andrea Karol Giardino. Nato il 25 novembre 2008, Andrea arriva in prestito dal Parma Calcio dopo un’ottima prima esperienza in Serie D con la Fidelis Andria. Un giovane talento tra i pali, cresciuto nel prestigioso settore giovanile crociato, pronto a difendere i colori giallorossi.

Classe 2008, uno dei profili più interessanti del panorama giovanile italiano. 12 presenze in Serie D con la Fidelis Andria, 5 clean sheet e grande personalità. Cresciuto nel settore giovanile del Parma con esperienza nell’Under 17 e Under 18. Questa nuova tessera che si aggiunge al mosaico del Messina è molto importante per il gruppo biancoscudato e per mister Parisi perché potrebbe dare la possibilità di schierarlo tra i pali occupando uno slot riservato agli under e lasciare più possibilità di giocare in mezzo al campo con un calciatore over.

Se poi il prestito fosse prolungato sarebbe un colpo in prospettiva mica da poco, visto che nella prossima Serie D il portiere sarebbe ancora inquadrato come primo anno under. Quindi potrebbe essere stato finalmente il primo colpo in prospettiva di una società che sta finalmente programmando. È il decimo colpo in entrata di mercato del ds Luca Evangelisti. Manca adesso il profilo a centrocampo che il dirigente starebbe cercando.