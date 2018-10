Il Messina riprende sul sintetico del Marullo

Subito in campo questa mattina il Messina che deve preparare l’impegno infrasettimanale di Coppa Italia in programma mercoledì al Vincenzo Presti di Gela con inizio alle 15. I giallorossi si sono allenati sul sintetico del Marullo sotto la guida dello staff tecnico di Pietro Infantino. Gruppo diviso in due, chi ha giocato ieri ha svolto un lavoro di scarico mentre non è stato impiegato o chi ha giocato meno ha effettuato una seduta atletica. Domani mattina prevista la seduta di rifinitura sempre al Marullo di Bisconte.