Messina, ufficiali altri due under: Cimino e Dascoli

Due nuovi under alla corte di Pietro Infantino. Il Messina ha ufficializzato gli ingaggi del centrocampista Felice Cimino e dell'esterno Claudio Dascoli.

Cimino, nato a Crotone il 14 gennaio 1998 e cresciuto nelle giovanili della società pitagorica, lo scorso anno ha militato, in prestito, in serie D nel Francavilla in Sinni con cui ha collezionato complessivamente 32 presenze e tre reti.

Dascoli, invece, nato a Barletta il 19 febbraio 1999, arriva dalla Palmese.

Entrambi sono già a disposizione dello staff tecnico. Dascoli si è allenato con la squadra sin dalla ripresa settimanale.