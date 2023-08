Calcio. Reggina, attesa per domani la sentenza del Tar del Lazio - Tempostretto

Catanzaro e Cosenza sono fra le 18 società di serie B che si sono costituite in giudizio in opposizione al ricorso presentato dai legali degli amaranto

REGGIO CALABRIA – Domani sarà un giorno cruciale per la Reggina ed i suoi sportivi, perché è prevista l’udienza al Tar del Lazio che dovrà valutare se ha più valore l’indicazione della Federazione o il provvedimento emanato dal Tribunale di Reggio Calabria, in ossequio ad una legge dello Stato Italiano, nella speranza che a prevalere sia la sostanza. Se domani il Tar del Lazio dovesse dare ragione al ricorso degli amaranto, bisognerà aspettare comunque il 29 agosto, quando si pronuncerà in modo definitivo il Consiglio di Stato. Nel frattempo, le altre due squadre calabresi che disputeranno il prossimo campionato cadetto, Catanzaro e Cosenza sono fra le 18 società di serie B che si sono costituite in giudizio in opposizione al ricorso presentato dai legali degli amaranto. Una decisione che acuirà sicuramente la “rivalità” con i cugini dello stretto.