Calcio. Serie B, presentato il calendario, per la Reggina una X - Tempostretto

In tutto 38 giornate in programma e una X, proprio quella della Reggina che attende venga discusso il ricorso contro la mancata iscrizione

COMO – Nella cornice di Villa Olmo a Como, è stato presentato ufficialmente il calendario della Serie B 2023-24. In tutto 38 giornate in programma e una X, proprio quella della Reggina che attende venga discusso il ricorso contro la mancata iscrizione. In caso di conferma a subentrare sarebbe il Brescia. Intanto il Collegio di Garanzia dello Sport – Sezione sulle controversie in tema di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche ha confermato di aver ricevuto il ricorso Amaranto. La decisione è attesa dopo il 20 luglio.