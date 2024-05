Meteo Messina: migliora nel weekend, poi di nuovo scirocco

Un debole promontorio anticiclonico in quota transiterà nel fine settimana

Cessata la lunga fase sciroccale che ha caratterizzato il ponte del primo maggio nelle ultime ore fra Sicilia e Calabria è transitato un veloce fronte freddo, seguito da aria più fresca, d’estrazione temperata oceanica, che ha spinto i termometri su valori al di sotto delle medie di stagione. La spiccata variabilità di queste ore è indotta dall’afflusso in quota di masse d’aria fredde, che sono state in grado di instabilizzare la massa d’aria. In particolare lì dove i rilievi (vedi i Peloritani) fanno da trampolino al flusso fresco e umido da NW si vengono a sviluppare nuvole cumuliformi, anche pronunciate, capaci di dare luogo a qualche breve ed isolato scroscio di pioggia.

Domenica temperature in aumento

La buona notizia sta nel fatto che nel weekend la pressione tornerà ad aumentare, favorendo un più deciso miglioramento delle condizioni meteorologiche, che si farà più evidente nella giornata domenicale, quando peraltro è atteso un progressivo aumento termico. Ma ora andiamo a vedere nei dettagli il tempo atteso in questo primo fine settimana di maggio.

Sabato 4 maggio 2024

Ci attende una giornata contraddistinta da un cielo parzialmente nuvoloso o velato, con ampi spazi soleggiati alternati al passaggio di velature e banchi di nubi alte e sottili. Qualche nube più bassa sarà presente a ridosso dei Peloritani e sull’area dello Stretto di Messina, ma senza apportare fenomeni. Ampi spazi di sereno prevarranno sull’area ionica. Il clima, malgrado l’intensa radiazione solare tipica di maggio, sarà reso fresco dal soffio di una moderata ventilazione di maestrale, attiva soprattutto nello Stretto. Le temperature massime saliranno fino a +19°C, le minime scenderanno sui +13°C. Mari poco mossi, mosso solo il Tirreno.

Domenica 5 maggio 2024

Sarà una giornata prevalentemente soleggiata un po’ su tutti i settori, anche se non mancherà il transito temporaneo di qualche annuvolamento. L’aumento della radiazione solare (sia come intensità che durata), caratteristica del mese di maggio, sommata ad un indebolimento della ventilazione settentrionale, favorirà un aumento delle temperature massime, anche sensibile, con punte che potrebbero lambire la soglia dei +23°C +24°C. Di sera la presenza di un cielo sereno e la scarsa ventilazione permetteranno un calo sensibile delle temperature, che si spingeranno sotto i +14°C. Venti deboli o assenti e mari poco mossi, fino a calmi in serata.

Tendenza per la prossima settimana

Da lunedì 6 maggio il tempo continuerà a mantenersi stabile e prevalentemente soleggiato, anche se un calo di pressione sul Mediterraneo occidentale favorirà il ritorno dello scirocco sulle nostre coste, già entro la serata di lunedì. Da metà settimana si potrebbe aprire una fase di maggiore variabilità, in vista di un possibile peggioramento, a cavallo del 8/9 maggio. Ma di questo ne torneremo a parlare nei prossimi giorni.