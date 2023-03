CalcioFilia, sabato la partita per ricordare Nino Cucinotta - Tempostretto

Un assist per Nino e lo slogan dell'associazione Nino Cucinotta che organizza una giornata di sport e divertimento in ricordo del messinese scomparso

MESSINA – Promosso dall’associazione Nino Cucinotta il primo torneo “CalcioFilia” è in programma per sabato 1 aprile. A partire dalle ore 15:30 presso il campo sportivo del Complesso Cariddi, in via Glauco a Torre Faro, si disputerà il primo torneo di calcio organizzato dall’associazione Nino Cucinotta. La partita sarà aperta a tutti (per partecipare basterà contattare l’associazione) e sarà disponibile anche un parco giochi per i bambini.

