Camaro Sottomontagna, avviati i lavori per il nuovo parco urbano VIDEO

Verranno anche riqualificati marciapiedi e parcheggi

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – Sono stati avviati da qualche settimana i lavori per la realizzazione del nuovo parco urbano di Camaro Sottomontagna. A settembre del 2025 il Comune di Messina aveva consegnato i lavori all’impresa ma poi di fatto gli interventi sono iniziati solo a febbraio del 2026. Il ritardo è stato determinato da un imprevisto legato ai sottoservizi. E’ stato necessario, infatti, eseguire un intervento di ripristino e potenziamento della condotta fognaria sottostante. Ma dopo diversi mesi di stallo il cantiere è stato finalmente avviato.

Sorgerà un parco con giochi e attrezzi per lo sport

L’enorme area sotto gli archi, che un tempo era occupata da una baraccopoli, verrà trasformata in un parco urbano attrezzato. Verranno realizzate zone dedicate allo sport, ai giochi per i bambini e al tempo libero di giovani e anziani. Il progetto inclusivo e di rigenerazione urbana è del Comune di Messina.

Dall’altro lato della strada il progetto della Città metropolitana

Dall’altro lato della strada è stato allestito un altro cantiere. Anche qui un tempo l’area sotto gli archi era occupata da baracche. In questo caso gli interventi di riqualificazione sono della Città metropolitana di Messina. E’ prevista la realizzazione di parcheggi e di una viabilità alternativa.

Verranno riqualificati anche marciapiedi e parcheggi

Nel frattempo la stessa impresa ha già avviato i lavori per la riqualificazione dei marciapiedi di via Gerobino Pilli. Anche gli stalli per le auto saranno ridefiniti, sia da un lato che dall’altro della strada. Sono già stati smantellati i primi isolati e si proseguirà ancora fino alla piazzetta davanti alla scuola. Verrà sostituita la pavimentazione dissestata e i nuovi marciapiedi saranno accessibili.

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