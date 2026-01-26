Nuovo parco di Camaro, la proposta di una strada tra via Gerobino Pilli e viale Europa

Il consigliere comunale Libero Gioveni presenta uno studio per integrare la viabilità nel progetto

Una proposta di variante progettuale per il nuovo parco urbano di Camaro San Paolo. L’iniziativa, firmata dal consigliere comunale Libero Gioveni insieme al presidente della Terza circoscrizione, Alessandro Cacciotto, punta a realizzare un nuovo sbocco viario in una zona densamente urbanizzata.

Lo studio di fattibilità tecnica

Il fulcro della proposta è la creazione di un collegamento diretto tra la via Gerobino Pilli e il viale della Marina Russa, cioè il prolungamento di viale Europa, vicino al vecchio ponte ferroviario. Secondo quanto riferito da Gioveni, l’amministrazione aveva inizialmente scartato l’ipotesi per motivi di sicurezza, ma un nuovo studio tecnico commissionato a un professionista esterno ne attesterebbe ora la fattibilità.

«Con l’attuale progetto, il collegamento non è previsto perché quando lo avevamo proposto verbalmente all’Amministrazione ci era stato risposto che sarebbe stato troppo pericoloso», spiega Gioveni. Il consigliere ha voluto dunque approfondire la questione: «Abbiamo chiesto a questo professionista una consulenza progettuale per valutarne la fattibilità. Gli elaborati progettuali dimostrano come il collegamento viario si possa assolutamente realizzare e in totale sicurezza».

L’attesa per la variante progettuale

La documentazione presentata agli uffici comunali comprende elaborati grafici e una relazione tecnica illustrativa. L’obiettivo è quello di dotare l’area non solo di uno spazio verde attrezzato, ma anche di una via di fuga e di sfogo per il traffico veicolare.

«Attenderemo adesso la risposta dall’Amministrazione che speriamo possa quindi prevedere la relativa variante progettuale», conclude il consigliere, definendo l’opera come una «valida alternativa viaria e di sicurezza in una zona certamente carica sotto il profilo urbanistico».